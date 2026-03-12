大芝加哥僑學界新春晚會 嘉賓雲集慶馬年

怡珍演唱投入。(主辦方提供)

大芝加哥僑學各界新春晚會(UNITY)日前在芝加哥市中心希爾頓酒店舉行，當晚嘉賓雲集同慶馬年新春。

伊利諾州副州長侯炳文、審計長曼多扎(Susan Mendoza)、伊州州眾議員馬靜儀、黃凱煥、Joyce Mason、Nicolle Grasse，與伊州州參議員Rachel Ventura、Javier Loera Cervantes，還有以及芝加哥11區區長李惠華、25區區長盧漢士、42區區長萊利(Brendan Reilly)、庫克郡估價官凱吉(Fritz Kaeg)等，均出席了盛會。與會嘉賓除向華人社區送上新春祝福，並肯定華人長期以來在經濟發展、文化交流與社會建設方面的重要貢獻，同時鼓勵選民踴躍參與17日的初選投票。

晚會在洪青體育社三頭醒獅的鑼鼓聲中熱鬧開場。第42屆UNITY總幹事徐曙明、駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰、中華會館主席陳偉聖與嘉賓共同為醒獅點睛並餵紅包。

陳偉聖首先致詞表示，農曆新年是中華民族最重要的團圓節日，該場晚會42年來致力傳承中華文化，讓社區共享節慶喜悅。他並感謝所有義工、演出團體及社區商家多年來的支持，祝福大家新的一年龍馬精神、家庭幸福。

徐曙明表示，UNITY是促進中西文化交流的重要平台，42年來義工秉持初心，持續為社區打造團結和諧的交流空間。她向所有工作人員致以誠摯感謝，並祝福大家在新的一年萬事如意。

類延峰致詞時表示，台灣近期剛與美國完成簽訂對等貿易協議，將加大對美投資，攜手強化尖端科技供應鏈韌性，2025年台灣已成為美國第四大貿易夥伴，彰顯兩國在經貿與科技領域合作的日益緊密。

當晚節目精彩紛呈，包括安良曲藝社粵劇「柳毅傳書」、飛鷹功夫團「龍行天下少男英雄」、銀河舞蹈團的「桃夭」與「紙扇書生」舞蹈。Mke Me Crew流行舞蹈「漫遊宇宙」與XG Gala等節目也為晚會增添活力。

歌手文俊(One Jun)、詩雅(Sum Sum)與怡珍(Jane)則獻唱多首經典歌曲，包括「瀟灑走一回」、「姐妹」、「青花瓷」等，獲得全場熱烈掌聲。壓軸歌曲「財神到」更將氣氛推向高潮。

詩雅演唱多首精典歌曲。(主辦方提供)

舞龍演出。(駐芝台北經文處)