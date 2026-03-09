芝加哥植物園蘭花展 寒冬中繽紛登場展出3╱22

我的頻道

編譯周靜芝╱綜合報導
本屆芝加哥植物園的蘭花展主題是「Feelin’ Groovy」多處裝置藝術呼應1970年代風格，其中一輛黃色福斯金龜車更被裝點成滿載蘭花的藝術品。（美聯社）
本屆芝加哥植物園的蘭花展主題是「Feelin' Groovy」多處裝置藝術呼應1970年代風格，其中一輛黃色福斯金龜車更被裝點成滿載蘭花的藝術品。（美聯社）

冬天裡的芝加哥植物園，地上覆著一層柔軟白雪，空氣冷冽，天空灰濛；而室內卻是暖烘烘的，燈光照亮了逾萬株色彩鮮豔的蘭花。這是第12屆年度蘭花展(Orchid Show)，即日起展出至3月22日。

美聯社報導，本屆蘭花展主題是「Feelin' Groovy」，和賽門與葛芬柯(Simon & Garfunkel)1966年的歌曲同名，意為「感覺棒極了」；多處裝置藝術呼應1970年代風格，其中一輛黃色福斯金龜車更被裝點成滿載蘭花的藝術品。

植物園遊客活動與節目副總監佐博羅(Jodi Zombolo)表示，這是逃離寒冬、走進溫室的絕佳方式，民眾渴望能帶來歡樂、充滿巧思的體驗。

園藝師托斯(Jason Toth)指出，蘭花是植物界規模最大的家族之一，展覽陳列了多款珍稀品種；例如在西區展示了原產於馬達加斯加、又名「達爾文蘭」的「大彗星風蘭」。

他表示，這種蘭花使達爾文正確推論出：為能觸及花朵深處，授粉者在進化過程中會產生諸多適應特徵；它蘊含精彩故事，外觀也很特別。

在溫室南區，紫、粉、黃三色「萬代蘭」垂掛著粗壯、盤結的根系，這些氣生蘭類生長於樹木表面而非土壤中。

托斯說，大家都受夠了寒冬，此時舉辦花卉展正是眾人所期盼的，而蘭花展是最好的選擇。

芝加哥植物園估計，本屆展覽將吸引8萬5000名參觀者。詳細信息可查官網：https://reurl.cc/V2abnY

芝加哥植物園的蘭花展（Orchid Show），即日起展出至3月22日。（美聯社...
芝加哥植物園的蘭花展（Orchid Show），即日起展出至3月22日。（美聯社）

冬日花園漫步

迎接櫻花季 紐約時報廣場主題甜點粉嫩上架

南加迎春 3月精彩活動登場 聖蓋博燈節、橙縣博覽會場等節目豐富

芝城馬年新春大遊行 華埠人山人海人氣旺

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

