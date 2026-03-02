成本飆人力緊 去年全美逾4成餐廳未獲利

我的頻道

特派員黃惠玲／綜合報導
餐飲業成本飆升，儘管有時仍出現消費人潮，但獲利幅度明顯縮水。(特派員黃惠玲／攝影)
餐飲業成本飆升，儘管有時仍出現消費人潮，但獲利幅度明顯縮水。(特派員黃惠玲／攝影)

隨著美國民眾在經濟壓力下變得愈發精打細算，餐飲業正步入一個成長放緩且經營壓力倍增的轉折點。根據美國餐飲協會(National Restaurant Association)發布的2026年產業現況報告，全美餐廳去年高達42％的餐廳並未營利，且預估銷售額預計今年僅小幅成長 1.3%，顯示市場韌性正受嚴峻考驗。

餐飲業經濟學家穆特雷(Chad Moutray)表示：「餐廳過去一年相當艱困，我們看到食材成本、勞動成本以及其他各項支出都大幅上升。」他說，以華府地區為例，政府停擺及各種經濟逆風等不確定因素，也對餐飲業造成重大影響。他指出，消費者面對價格上漲時更加精打細算，餐廳不得不調整策略以應對消費需求。

報告指出，隨著薪資成長放緩及家庭支出居高不下，消費者信心顯著削弱。市場呈現明顯的兩極化，即高收入族群維持支出穩定，而中低收入家庭則大幅收緊開支。

儘管如此，餐廳仍是美國人生活不可或缺的一部分。調查顯示，即便近半數成年人表示難以應付基本開支，仍有超過50%的人會維持外帶或外出用餐的習慣。Z 世代與千禧世代對餐廳消費最為積極，若預算允許，逾七成消費者渴望增加用餐頻率。然而，超過六成的完整服務與有限服務餐廳業者均回報去年客流量較2024年下降。

餐飲業目前面臨最嚴峻的挑戰之一是成本飆升。數據顯示，平均食品成本較疫情前已高出35%以上。2025年，高達82%的業者表示食品成本持續上漲，且新關稅政策進一步推高了進口食材價格。

為了生存，餐飲業者正積極調整經營策略。完整服務餐廳採取了多元化的自救措施，包括尋找替代供應商(63%)、精簡菜單(60%)以及重新與供應商談判(55%)。

面對復甦阻礙，美國餐飲協會提出三大關鍵訴求，期盼透過政策調整緩解產業壓力：

移民改革與人力穩定：餐飲業目前有22%的員工為外籍，預計2026 年將新增10萬個職缺。協會呼籲推動全面移民改革與改善工作簽證制度，以保障人力基礎。

關稅豁免與利潤保障：自2020年以來食品價格已上漲約40%，協會支持在2026年美墨加協定(USMCA)審查中，維持對墨西哥與加拿大進口食品的關稅豁免。

信用卡刷卡手續費：此開支已成為餐廳第三大支出，協會表示支持「信用卡競爭法案」，旨在打破市場壟斷，降低業者負擔。

