普渡校媒質疑校長蔣濛能力 籲改革或下台

普渡大學校長蔣濛。(普大官網)

印第安納州普渡大學(Purdue University)校園動盪加劇。繼上周普渡大學教職員發出公開信，強烈要求教務長沃夫(Patrick Wolfe)引咎辭職後，校內學生媒體「普渡指數報」(Purdue Exponent)刊出評論指出，沃夫僅是校方行政體系的「替罪羔羊」，真正的問題核心在於校長蔣濛(Mung Chiang)領導風格黑箱運作、缺乏擔當。

上周由教職員連署的公開信中，列舉了對現行行政團隊的一連串譴責，包括：各學院院長職位長期懸缺、痛失大型聯邦政府 研究資助，以及校園內普遍存在的歧視 、審查制度與缺乏透明度的「秘密文化」。

評論文章作者表示認同教職員的立場，對普渡大學現狀感到痛心，但提醒校友與學生，即使教務長沃夫下台，若行政體系運作模式不改，學生仍將繼續成為「蔣濛政府」機器下的犧牲品。

該評論將蔣濛的領導風格形容為「恐懼行政」(FEAR Administration)，指其核心目標僅是透過「服從」來求生存。

文章特別對比了前任校長丹尼爾斯(Mitch Daniels)與現任蔣濛的作法。丹尼爾斯曾公開挑戰外國政府對留學生 的威脅，捍衛校園言論自由；反觀蔣濛團隊，為了應對當前政局壓力，竟限制來自「敵對國家」的準研究生入學，被批評為對準留學生的國籍歧視，罔顧其自身也曾是留學生的背景。

此外，蔣濛曾承諾要找尋失蹤飛行員艾爾哈特(Amelia Earhart)的飛機並帶回普渡，此舉曾引發全國關注，最終卻因未取得相關國家許可而無疾而終，被諷刺為缺乏實質貢獻。

評論還提到，2024年，當印州議會提議修改高中畢業標準時，蔣濛曾致信教育官員，直言該提案不符普渡的學術標準，並成功促使立法機關修訂提案。然而，這類捍衛學校價值的領導力在近期卻銷聲匿跡。文章形容現在的蔣濛就像一個「站著等待被移動的行動公仔」，在面對壓力時只會選擇躲避，比起校長，更像是一座「旋轉門」。

文章最後向蔣濛發出最後通牒，表示他面臨兩個選擇，第一個「引咎辭職」，讓變革的力量進入普渡，避免百年名校走向令人失望的境地。否則就「挺身領導」， 停止為了利益而舔拭權力的靴子，重新專注於支持學生與教職員，增加行政透明度，並在核心價值面臨挑戰時勇敢說不。

目前，普渡大學校方尚未針對此篇強烈的評論內容做出正式回應。