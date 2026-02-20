伊州長新財年預算案 擬對社媒企業大幅徵稅

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州州長普立茲克18日發表州情咨文。(伊州長辦公室)
伊州州長普立茲克18日發表州情咨文。(伊州長辦公室)

伊利諾州州長普立茲克18日在伊州州議會發表州情咨文暨預算演說，他提出規模約560億元的2027財年預算案，主打紓解民生成本壓力，並計畫對大型社群媒體公司課稅，以因應經濟不確定與聯邦資金風險。

普立茲克表示，伊州居民正面臨「萬物皆貴」的生活壓力，政府將聚焦住房、醫療、教育與能源成本，同時批評川普政府的移民與聯邦預算政策，呼籲以「同理與善意」對抗社會分裂。他指出，聯邦削減補助與政策變動，使州府需採取維持型預算策略。

預算案較本年度增加約8.78億元，預估結餘2400萬元。州府估計聯邦削減社福與其他計畫資金，將造成約3.99億元收入減少，並增加約1億元行政成本。州政府同時正透過訴訟爭取約10億元聯邦補助。

為填補財政缺口，普立茲克提出針對大型社群媒體以及科技公司的課稅計畫，對在伊州用戶數超過10萬的社媒公司按月收費。10萬至50萬名用戶每人收費0.1元；50萬至100萬名用戶收4萬元加每個用戶收0.25元；超過100萬名用戶則收16萬5000元，再疊加每個用戶0.5元。州府估計此稅可帶來約2億美元收入。

此外，州長亦提出企業稅調整方案，限制大型公司可跨年度扣抵的虧損額度，預計增加企業所得稅收入約2.69億元。賭場稅部分，普立茲克建議桌上遊戲稅率與老虎機一致，預估可額外產生約1.2億元收入，此為州內賭博稅率自體育博彩大幅增稅後的唯一調整。

預算案同時包含教育經費3.05億元及107億元退休金法定撥款。普立茲克提出其他立法重點，包括放寬地方分區以增加住宅供給、校園手機禁令、兒童社群隱私保護、暫停資料中心稅收優惠，以及整頓線上「隱藏費用」，以應對民生成本壓力。

共和黨議員批評州長將預算問題歸咎聯邦，並指企業稅調整恐增加經濟負擔；民主黨領袖則形容該案為未來三個月協商的「平衡起點」。州議會須於5月底前通過預算，於7月1日新財年生效。

伊州 社群媒體 退休金

