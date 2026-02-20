我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

「15天內」先小打、再升級？WSJ：川普評估對伊朗有限度軍事打擊

芝加哥華埠劫車重毆廚師 兇嫌獲刑20年

特派員黃惠玲／芝加哥報導
帕特森(Termaine Patterson，22歲)於2022年4月，在華埠劫車並殘暴毆打中餐廚師。(庫克郡警長辦公室)
帕特森(Termaine Patterson，22歲)於2022年4月，在華埠劫車並殘暴毆打中餐廚師。(庫克郡警長辦公室)

一名在2022年於芝加哥華埠劫車並殘暴毆打中餐廚師的男子帕特森(Termaine Patterson，22歲)，日前由庫克郡法院法官喬伊斯(Timothy Joyce)宣布判處20年有期徒刑。受害人雷振述(Jin Yue Lew，61歲)因該次攻擊導致永久性傷害，需要長期照護。

檢方指出，帕特森及同夥當日早些時候已搶劫另一名駕駛，隨後駕駛偷來的車輛前往南普林斯頓大道2500街區，開始尾隨雷振述的車輛。最終，帕特森及兩名同夥將雷逼出車外，在街頭以拳腳痛毆，使他失去知覺倒臥路面。街道清掃人員發現倒在街上的雷後，立即呼叫救護車將其送醫。雷隨後陷入昏迷約一個月，且傷勢嚴重到可能終生需要24小時照護。

檢方表示，帕特森當場搜刮雷的口袋，拿走車鑰匙，駕走雷的車輛。當天晚些時候，他還使用雷的信用卡在加油站與Riverside購物中心消費。監控影像清楚拍下第一次交易，購物中心的監視器亦拍到帕特森將車停妥後再進行消費。警方在尋獲的車輛內發現帕特森的手掌印，成為重要證據。

去年夏天，帕特森選擇由法官審理而非陪審團審理。法院紀錄顯示，他被判犯下11項指控中的10項，僅在謀殺未遂罪名上無罪。經數次後審聽證，法官最終對帕特森判處20年徒刑。案發時，他尚在等待另一宗盜車案的審理；本次判刑時，檢方亦撤銷了該案及他在劫車前不久的另一搶車指控。

雷振述當時居住在芝加哥橋港區，是當地一家受歡迎中餐館的廚師，社區熟知他為「雷師傅」。案發前一晚，雷於4月6日深夜11時左右外出探訪親友後失蹤，家人焦急尋找，並在社交媒體及警方報案協尋。

芝加哥第九警分局表示，雷於7日清晨被街道清掃人員發現倒臥於華埠25街與普林斯頓街口，當時已不省人事，送醫後在加護病房數日內無法辨識身分，後經家人確認。醫院表示，他因頭部嚴重受創已接受多次腦部手術。

此案當年引起社區廣泛關注，不僅因雷的傷勢嚴重，也因其在華埠社區的知名地位。檢方與警方均指出，帕特森及同夥的行為不僅對個人造成傷害，也破壞社區安全信任。

對於法官審判結果，部分華社人士表示判刑過輕，尤其嫌犯刑滿僅40出頭，未來是否回到社區犯案令人憂慮。

世報陪您半世紀

華埠 芝加哥 庫克

上一則

涉殺妻藏屍冰櫃 維州男逃亡香港

延伸閱讀

馬尼拉華人區分屍案 凶嫌落網自稱台灣籍

馬尼拉華人區分屍案 凶嫌落網自稱台灣籍
芝中餐廚師華埠遭劫車重毆至殘 兇嫌獲刑20年

芝中餐廚師華埠遭劫車重毆至殘 兇嫌獲刑20年
皇后區第七社委會 台裔鄺迺智當選副主席

皇后區第七社委會 台裔鄺迺智當選副主席
大年初一 美國關愛基金會送1950封紅包

大年初一 美國關愛基金會送1950封紅包

熱門新聞

涉嫌性侵及殺害28歲華裔女子盧媛媛(Yuan Yuan Lu，音譯)的32歲男子任宇峻(Yujun Ren，音譯)。(巴克斯郡警長辦公室、GoFundMe)

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

2026-02-12 20:27
張秀英。(ICE波士頓辦事處)

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

2026-02-19 15:15
西北區印大的英文、電腦軟體與媒體應用系，都列入印州參議會通過的初步學程裁減名單。(西北區印大臉書)

畢業生年薪過低 印州擬淘汰這些大學科系

2026-02-16 10:19
警方發現艾查瓦里亞(Lina M. Guerra Echavarria，39歲)的屍體被放在加中的冰櫃內。(諾克福警局)

殺妻藏屍冰櫃 維州男逃亡香港

2026-02-19 10:01
薩爾瓦多籍男子艾卜瑞可‧賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)。(美聯社)

無可行遣返計畫 聯邦法官判ICE無權再拘馬州無證男

2026-02-17 16:46
芝城超市多數商品在調漲價格後，幾乎都沒有再降回來。(特派員黃惠玲／攝影)

川普承諾跳票？通膨趨緩 物價未回頭 芝咖啡牛肉續漲

2026-02-13 10:37

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕