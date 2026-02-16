我的頻道

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

全美觀光住房下跌 芝城逆勢上揚創820萬夜新高

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥觀光局表示，去年7月南韓女團Blackpink在芝城連續兩天開唱，為該市旅館業創造的收益超過碧昂絲。(特派員黃惠玲／攝影)
儘管全球旅遊業面臨經濟與政治逆風，芝加哥觀光局(Choose Chicago)11日表示，2025年芝加哥飯店客房需求較前一年成長2.3%；相較之下，全美整體飯店需求則下滑0.5%，芝加哥逆勢上揚。

Choose Chicago執行長雷諾茲(Kristen Reynolds)於年度會議指出，儘管整體觀光環境「充滿挑戰」，芝加哥2025年休閒旅遊住房需求仍創下820萬間夜的歷史新高。她說，去年年中原本預期全美觀光零成長，機構當時僅設定「不衰退」為目標，未料在多場夏季大型活動帶動下刷新紀錄，其中韓國女團Blackpink演唱會創造的收益甚至超越碧昂絲(Beyoncé)。

Choose Chicago並指出，芝加哥首次現場直播Dick Clark's New Year's Rockin' Eve跨年特別節目，帶動當晚飯店入住創下歷來最高紀錄。觀光與活動產業是芝加哥重要經濟支柱。Choose Chicago統計，相關產業支撐超過13萬個就業機會，為全市帶來逾200億元的年度經濟效益。

近月來，芝加哥成為聯邦移民暨海關執法局(ICE)移民執法行動的焦點。雷諾茲表示，目前尚未觀察到遣返行動對本地觀光帶來明顯經濟衝擊，但高度曝光的執法畫面是否影響城市形象仍待觀察，「這類印象可能持續多年」。

展望2026年，Choose Chicago計畫拓展國際與新興市場，並籌備即將到來的重要活動，包括66號公路百年紀念與美國建國250週年，同時加強社區與文化敘事，今年1月已推出「All for the Love of Chicago」播客節目。

此外，對於市府擬將現行17.5%的旅館稅提高1.5個百分點，雷諾茲表示該措施屬「評估費」(assessment)，而非技術上的「稅」，若通過將為機構增加約4000萬元行銷預算，有助與拉斯維加斯、奧蘭多等會展城市競爭。

不過，美國整體旅遊業仍面臨不確定性。雷諾茲指出，去年芝加哥觀光主要由國內休閒旅遊支撐，但赴美國際旅客人數下滑。世界旅遊觀光協會(WTTC)上月警告，此類措施恐削弱美國觀光競爭力，可能導致多達15萬7千個就業機會流失，美國或將減少約470萬名國際旅客，旅遊觀光國內生產毛額(GDP)損失達215億元。

展望2026年，芝加哥觀光市場預期將持續依賴國內旅遊支撐，國際旅客回流速度可能緩慢。若全球經濟與航空政策穩定，加上大型活動與文化節慶推動，芝城可望吸引更多國內外遊客，住房需求與會展活動將持續增長，但國際市場仍面臨競爭壓力與不確定性。

豪雨強風重創歐胡島 檀香山市府啟動緊急應變

西雅圖社宅稅收暴增 執行壓力大 開發團隊鎖定6案源

