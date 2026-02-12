初選提前投票 芝加哥超級投票站今啟動

新的超級投票站內設有80部投票機。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 市提前投票 將於12日展開，芝加哥選舉委員會9日介紹本屆選舉最新地點的超級投票站(Voting Supersite，137 S. State St.)，凡芝加哥選民，不論住址、選區，均可前往此投票站投票。

芝加哥選舉委員會公共資訊主任貝佛(Max Bever)表示，這是一座專為投票用途全新打造的場館，空間略大於原本的Clark街夾Lake街的超級投票站，新票所設置多達80台投票機，比舊址多出數台。貝佛說明，遷移主因是原先與州務卿辦公室的租約到期，選舉委員會也希望為民眾提供更寬敞的投票空間。

在投票設備方面，選舉官員強調並無重大變動。貝佛指出，投票仍將使用與過去相同的觸控螢幕投票機與選票掃描器，並未引進或測試新型機器。目前進行的作業，主要是對既有、經過驗證的設備進行測試，並依照選前須遵守的數十項法律規定完成檢查。

他也提到，華人選民可以在投票機上選擇使用中文進行投票，選民圈選完成後，都可以在投票機旁獲得印出的只質選票，屆時可以逐一核對是否正確，然後再交給選務人員掃描。至於所屬選區的黨派候選人，可直接到芝加哥選委會官網查詢，網址：chicagoelections.gov。

此外，初選主要為選出黨派候選人，貝佛說，因此選票分成三大類：共和黨、民主黨 、無黨派，選民必須決定要選擇哪一黨投票，然後領取該黨派的選票圈選。

除了新的超級投票站外，位於西華盛頓街69號(69 W. Washington St.)的3選委會投票站，均將在12日上午9時開放，供選民提前為3月17日的初選投票。芝加哥其餘50個選區投票站，則將於3月2日開放。

在郊區方面，杜佩琪郡(DuPage County)已於10日開始提前投票，肯德爾郡、肯恩郡、麥克亨利郡、威爾郡與湖郡，則已於上周陸續啟動提前投票作業。

目前，芝加哥選舉工作人員正進行選前設備測試，逐一檢查每台投票機並測試選票。所有測試完成後，設備將被上鎖並加封，以確保安全。

貝佛說，，每一台觸控式投票機在正式啟用前，都必須經過多重測試與檢查程序，確保進入實際投票模式前符合所有規範。