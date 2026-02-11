我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

與聯邦分歧 伊利諾州採用AAP接種疫苗建議

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊利諾州宣布採用由美國小兒科醫學會(AAP)制定的兒童與青少年疫苗接種時程。(路透)
伊利諾州宣布採用由美國小兒科醫學會(AAP)制定的兒童與青少年疫苗接種時程。(路透)

伊利諾州宣布採用由美國小兒科醫學會(AAP)制定的兒童與青少年疫苗接種時程，這也是該州在疫苗政策上，再度與聯邦官員出現分歧。聯邦政府不久前已經公告縮減了對年幼兒童的疫苗推薦數量。

伊州衛生廳(IDPH)表示，該州的新推薦與衛生部(HHS)先前的建議一致。州政府採納AAP的接種建議，意味著相關疫苗仍將由私人保險、醫療補助(Medicaid)及「兒童疫苗計畫」(Vaccines for Children)覆蓋。後者是由聯邦資金提供、州政府管理的計畫，可為兒童免費施打疫苗。此舉旨在為伊州居民提供清晰且一致的疫苗指引。

聯邦疾病防治(CDC)上月曾罕見將兒童推薦接種的疫苗數量減至11種，移除流感、輪狀病毒、A型肝炎、B型肝炎，以及部分腦膜炎或呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗。這些疫苗目前僅建議給被視為屬高風險的群體。然而，美國小兒科醫學會的接種時程仍包括保護兒童免於這些疾病的疫苗。

伊州州長普利茲克表示，這項新政策是在州政府自主加入世界衛生組織(WHO)及全球疫情警示與反應網絡(Global Outbreak Alert and Response Network)之後實施的。普立茲克稱：「當川普與小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)破壞科學、散布危險疫苗錯誤訊息並置無數生命於風險之中時，我的政府正走上另一條道路，那就是把人民的健康放在首位。」

伊州免疫諮詢委員會(IAC)由醫師、護士及公共衛生專業人士組成，負責向州衛生廳提供建議。該委員會建議州政府採用美國小兒科醫學會制定的疫苗接種時程。

委員會主席弗里奇奧尼(Dr. Marielle Fricchione)表示：「IAC今日基於委員多元觀點及考量伊利諾州整體影響的程序，強力支持2026年AAP兒童與青少年疫苗時程。」

疫苗 伊州 伊利諾州

上一則

馬州伍頓高中槍擊案 16歲槍手與傷者是同學

下一則

不顧反對 喬治亞州小鎮ICE中心最快4月啟用

延伸閱讀

ICE行動頻繁引恐慌 洛縣警長：社區可放心求助

ICE行動頻繁引恐慌 洛縣警長：社區可放心求助
川普派國民兵駐伊州 未出基地耗2100萬

川普派國民兵駐伊州 未出基地耗2100萬
流感仍在社區流行 州府籲民眾接種疫苗

流感仍在社區流行 州府籲民眾接種疫苗
對抗CDC 兒科學會：兒童應施打18種疫苗

對抗CDC 兒科學會：兒童應施打18種疫苗

熱門新聞

一名華人去年11月初在橋港區遭ICE逮捕。((華埠/橋港區快速反應團隊)

ICE伊州執法 去年逮逾140亞裔 印度、中國籍占多數

2026-02-10 09:56
喬州一處房產掛牌上市。(美聯社)

全美房價下跌14主要都會區 佛州、德州、加州就占12個

2026-02-04 01:15
馬里蘭州州長摩爾。(美聯社)

川普白宮州長會議 2州長未獲邀請引發質疑

2026-02-09 09:14
Thomas S. Wootton高中9日傳出槍擊案。(學校官網截圖)

馬州蒙郡明星高中爆槍擊 一人中槍

2026-02-09 15:11
德州州眾議會華裔民主黨領袖吳元之兩年前一段視頻惹來共和黨人抨擊。(路透)

舊訪問瘋傳 州眾議員吳元之被指入籍申請撒謊

2026-02-09 21:40
許姓女大生2日在芝市西區的Goodwill店內受到攻擊。(google map)

UIC華裔女大生 商店內遭陌生人攻擊 警追查嫌犯

2026-02-05 09:51

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返