與聯邦分歧 伊利諾州採用AAP接種疫苗建議

伊利諾州 宣布採用由美國小兒科醫學會(AAP)制定的兒童與青少年疫苗 接種時程，這也是該州在疫苗政策上，再度與聯邦官員出現分歧。聯邦政府不久前已經公告縮減了對年幼兒童的疫苗推薦數量。

伊州 衛生廳(IDPH)表示，該州的新推薦與衛生部(HHS)先前的建議一致。州政府採納AAP的接種建議，意味著相關疫苗仍將由私人保險、醫療補助(Medicaid)及「兒童疫苗計畫」(Vaccines for Children)覆蓋。後者是由聯邦資金提供、州政府管理的計畫，可為兒童免費施打疫苗。此舉旨在為伊州居民提供清晰且一致的疫苗指引。

聯邦疾病防治(CDC)上月曾罕見將兒童推薦接種的疫苗數量減至11種，移除流感、輪狀病毒、A型肝炎、B型肝炎，以及部分腦膜炎或呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗。這些疫苗目前僅建議給被視為屬高風險的群體。然而，美國小兒科醫學會的接種時程仍包括保護兒童免於這些疾病的疫苗。

伊州州長普利茲克表示，這項新政策是在州政府自主加入世界衛生組織(WHO)及全球疫情警示與反應網絡(Global Outbreak Alert and Response Network)之後實施的。普立茲克稱：「當川普與小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)破壞科學、散布危險疫苗錯誤訊息並置無數生命於風險之中時，我的政府正走上另一條道路，那就是把人民的健康放在首位。」

伊州免疫諮詢委員會(IAC)由醫師、護士及公共衛生專業人士組成，負責向州衛生廳提供建議。該委員會建議州政府採用美國小兒科醫學會制定的疫苗接種時程。

委員會主席弗里奇奧尼(Dr. Marielle Fricchione)表示：「IAC今日基於委員多元觀點及考量伊利諾州整體影響的程序，強力支持2026年AAP兒童與青少年疫苗時程。」