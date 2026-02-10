燃亮華埠 芝市長攜華社迎馬年：亞裔不可或缺

芝市長強森(左三)與華社一起觀看舞龍、舞獅為「燃亮華埠」揭開序幕。(特派員黃惠玲／攝影)

由美國福建商業聯合總會、亞裔文化中心主辦的「燃亮華埠 、馬到成功」儀式8日在芝城 華埠登場，芝加哥 市長強森出席當天活動時表示，亞裔在塑造芝加哥靈魂上，長期扮演充滿活力、不可或缺的角色，他並祝願今年跟馬年象徵的精神一樣，全市團結發揮力量。

熱鬧的舞龍、舞獅為典禮揭開序幕。強森致詞時首先送上新年祝福，之後提到在馬年到來之際，希望大家以深厚的愛為基礎，同時保有抵抗與反叛精神，確保芝加哥始終是一座歡迎來自世界各地人們的城市。他並與在場的嘉賓共同宣布啟動華埠馬年系列慶祝活動。

伊利諾州財長方仲華(Michael Frerichs)、州參議員維拉紐瓦(Celina Villanueva)、芝加哥11區區長李惠華(Nicole Lee)、25區區長盧漢士(Byron Sigcho‑Lopez)、中國駐芝加哥領事館總領事王保東以及協辦這場活動的美中餐飲協會會長鄭時坦、美亞健康協會主任劉紅、芝城華商會會長李建明，還有華埠活動特別委員會、華埠停車場代表等，均出席了點燈活動。

福建商會會長黃寶章致詞時表示，商會和亞裔文化中心每年春節都會在華埠掛上紅色燈籠，這是中國人的節日文化，紅燈籠象徵好運，他感謝各界的支持。

亞裔文化中心校長徐婕雯則特別感謝天煜藝術文化公司2019年至今贊助大型彩燈給該活動。徐婕雯說，芝加哥建立在多元文化基礎之上，華埠無論在文化、經濟方面的貢獻有目共睹，而點燈儀式不僅團結社區，且可吸引更多遊客，進一步發揮芝城熱情好客的特質與力量。

王保東致詞時肯定華社默默付出、守護社區，華人在芝城文化、商業等多方領域的成績也彰顯芝城的多元豐富的成功發展。他也感謝芝市對於華社的支持，並邀請市長強森並歡迎在場地方政府官員、民代訪問中國。

嘉賓致詞後，與會嘉賓同步拉開手中的派對小禮炮，在一片金色彩花中歡喜迎接新年。