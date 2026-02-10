我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

側手翻+後空翻太驚艷 機器人Atlas讓現代汽車股價大漲

解放軍去年軍演朝台F-16射熱焰彈 金融時報：如黑道亮槍

燃亮華埠 芝市長攜華社迎馬年：亞裔不可或缺

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市長強森(左三)與華社一起觀看舞龍、舞獅為「燃亮華埠」揭開序幕。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市長強森(左三)與華社一起觀看舞龍、舞獅為「燃亮華埠」揭開序幕。(特派員黃惠玲／攝影)

由美國福建商業聯合總會、亞裔文化中心主辦的「燃亮華埠、馬到成功」儀式8日在芝城華埠登場，芝加哥市長強森出席當天活動時表示，亞裔在塑造芝加哥靈魂上，長期扮演充滿活力、不可或缺的角色，他並祝願今年跟馬年象徵的精神一樣，全市團結發揮力量。

熱鬧的舞龍、舞獅為典禮揭開序幕。強森致詞時首先送上新年祝福，之後提到在馬年到來之際，希望大家以深厚的愛為基礎，同時保有抵抗與反叛精神，確保芝加哥始終是一座歡迎來自世界各地人們的城市。他並與在場的嘉賓共同宣布啟動華埠馬年系列慶祝活動。

伊利諾州財長方仲華(Michael Frerichs)、州參議員維拉紐瓦(Celina Villanueva)、芝加哥11區區長李惠華(Nicole Lee)、25區區長盧漢士(Byron Sigcho‑Lopez)、中國駐芝加哥領事館總領事王保東以及協辦這場活動的美中餐飲協會會長鄭時坦、美亞健康協會主任劉紅、芝城華商會會長李建明，還有華埠活動特別委員會、華埠停車場代表等，均出席了點燈活動。

福建商會會長黃寶章致詞時表示，商會和亞裔文化中心每年春節都會在華埠掛上紅色燈籠，這是中國人的節日文化，紅燈籠象徵好運，他感謝各界的支持。

亞裔文化中心校長徐婕雯則特別感謝天煜藝術文化公司2019年至今贊助大型彩燈給該活動。徐婕雯說，芝加哥建立在多元文化基礎之上，華埠無論在文化、經濟方面的貢獻有目共睹，而點燈儀式不僅團結社區，且可吸引更多遊客，進一步發揮芝城熱情好客的特質與力量。

王保東致詞時肯定華社默默付出、守護社區，華人在芝城文化、商業等多方領域的成績也彰顯芝城的多元豐富的成功發展。他也感謝芝市對於華社的支持，並邀請市長強森並歡迎在場地方政府官員、民代訪問中國。

嘉賓致詞後，與會嘉賓同步拉開手中的派對小禮炮，在一片金色彩花中歡喜迎接新年。

今年的花燈除了精典紅色燈籠外，還有三座色彩繽紛造型獨特的大型國劇臉譜，以及精雕細琢的龍頭燈，入夜後所有花燈點亮，使華埠迎接年節的氣氛十足。

福建商會的舞龍表演。(特派員黃惠玲／攝影)
福建商會的舞龍表演。(特派員黃惠玲／攝影)
華商會會長李建明(左至右)、芝市長強森、亞裔文化中心校長徐婕雯。(特派員黃惠玲／...
華商會會長李建明(左至右)、芝市長強森、亞裔文化中心校長徐婕雯。(特派員黃惠玲／攝影)
嘉賓出席燃亮華埠活動。(特派員黃惠玲／攝影)
嘉賓出席燃亮華埠活動。(特派員黃惠玲／攝影)
嘉賓出席燃亮華埠活動。(特派員黃惠玲／攝影)
嘉賓出席燃亮華埠活動。(特派員黃惠玲／攝影)
嘉賓拉開禮炮灑出金色彩紙。(特派員黃惠玲／攝影)
嘉賓拉開禮炮灑出金色彩紙。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市長強森(左三)、駐芝中領館總領事王保東(左五)與主辦「燃亮華埠」的亞裔文化中...
芝市長強森(左三)、駐芝中領館總領事王保東(左五)與主辦「燃亮華埠」的亞裔文化中心校長徐婕雯(左四)、福建商會會長黃寶章(左六)宣布迎接馬年到來。(特派員黃惠玲／攝影)

華埠 芝加哥 芝城

上一則

費城亞裔運動選手 代表美國參加冬奧

延伸閱讀

冬奧獎牌太脆弱？選手一跳就「斷裂」

冬奧獎牌太脆弱？選手一跳就「斷裂」
燃亮華埠馬到成功 芝市長攜手華社啟動馬年慶祝

燃亮華埠馬到成功 芝市長攜手華社啟動馬年慶祝
冬奧／強森女子滑降摘下美首金 花滑團體金牌也落袋

冬奧／強森女子滑降摘下美首金 花滑團體金牌也落袋
冬奧／女子滑降強森0.04秒險勝 美國摘首金

冬奧／女子滑降強森0.04秒險勝 美國摘首金

熱門新聞

北亞利桑納大學一名18歲學生在迎新活動時疑遭凌虐死亡，三名涉案兄弟會領袖(左至右)埃斯利克、克里奇和卡斯被捕。(科科尼諾郡警局照片)

NAU新生遭兄弟會迎新虐死 警方逮捕3人

2026-02-02 19:34
波士頓市長吳弭。(美聯社)

人人有權來美說法引戰 吳弭言論遭保守派圍剿

2026-02-02 10:13
馬里蘭州州長摩爾。(美聯社)

川普白宮州長會議 2州長未獲邀請引發質疑

2026-02-09 09:14
喬州一處房產掛牌上市。(美聯社)

全美房價下跌14主要都會區 佛州、德州、加州就占12個

2026-02-04 01:15
Thomas S. Wootton高中9日傳出槍擊案。(學校官網截圖)

馬州蒙郡明星高中爆槍擊 一人中槍

2026-02-09 15:11
位於芝市河北區的「大都會資本銀行信託公司」倒閉。(google map)

全美今年首宗 芝大都會銀行倒閉

2026-02-03 01:15

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議