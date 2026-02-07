我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

人口翻轉 芝加哥郊區非白人占多數 北郊亞裔增

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝城北郊史考基從白人多數變成非白人居民為主。(史考基市府臉書)
芝城北郊史考基從白人多數變成非白人居民為主。(史考基市府臉書)

在芝加哥地區，越來越多郊區社區出現人口結構翻轉，從過去以白人占多數，變成非白人占多數。其中亞裔社群、尤其是華裔移民，在北郊社區成長明顯，而南郊的非裔及拉丁裔人口增幅亦十分可觀。

以芝城北郊的史考基(Skokie)為例，約6萬6千名居民中，白人占48%、亞裔25%、拉丁裔11%、非裔10%，亞裔居民中華人比例顯著，是當地族群多元化的重要組成。

根據WBEZ對庫克郡及五個周邊郡近300個郊區城鎮2005至2024年人口數據的分析，過去20年間已有30多個郊區出現此轉變，除了史考基外，南郊的弗洛斯穆爾(Flossmoor)和蘭辛(Lansing)等城鎮的人口都轉成以非白人為主。

芝郊區家庭收入中位數，從約3萬元到超過25萬元不等；庫克郡及周邊郡約19%的郊區居民出生於美國以外。 相較於芝市本身，郊區也是非白人人口成長最快的地區。 

過去20年間，郊區拉丁裔人口增幅遠超市區；郊區非裔人口增加的同時，芝市內的非裔人口持續下降；亞裔人口則在市區的成長速度雖略快於郊區但也同時持續增長。 整體而言，20年來新增的60多萬名非白人郊區居民，完全抵消了白人郊區人口的流失。

史考基市德姆斯特街(Dempster St.)上的一排商場，生動反映了人口組成的變化。一家販售喀麥隆與奈及利亞食材的非洲雜貨店與一家提供中國街頭小吃的中餐館相隔而立。中餐館老闆楊文森(Vincent Yang，音譯)表示，華人社群的存在是他選擇在當地開店的重要原因，附近還有一家經營超過50年的猶太潔食餐廳，彰顯該鎮多元文化交織。

馬里蘭大學城市研究與規劃副教授、兼任「小型企業反迫遷網絡」主任的柳薇洛(Willow Lung，音譯)指出，郊區人口結構改變始於過去禁止族群融合的制度與做法被廢除，例如具歧視性住房與貸款措施的紅線政策(redlining)及限制非白人購屋的規定；近年郊區就業機會增加、城市生活成本上升，也促使居民外移。

在社區生活層面，這種多元化帶來了新的機會與挑戰。史考基市政府與居民合作，建立快速應變志工網絡、推動學童接送支援等措施，同時制定條例，禁止聯邦移民執法人員在市府物業執法，除非持有有效刑事搜索令。

亞裔 非裔 華人

上一則

吳弭簽行政令 限制ICE在波士頓市府物業執法

下一則

芝城移民非治安元凶 外國出生人口增1％ 致命槍擊減3.9%

延伸閱讀

芝郊區人口翻轉 非白人成多數 北郊亞裔居民增多

芝郊區人口翻轉 非白人成多數 北郊亞裔居民增多
移民非治安元兇 芝移民增加區 槍擊案反降

移民非治安元兇 芝移民增加區 槍擊案反降
東灣前雪佛蘭總部 將改建8400住房社區

東灣前雪佛蘭總部 將改建8400住房社區
紐約客談／加速啟用遊民所 人道與社區兩難

紐約客談／加速啟用遊民所 人道與社區兩難

熱門新聞

37歲的派翠克·林(Patrick J. Lin)涉嫌將父母打死。(薩默塞特郡警長辦公室)

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

2026-01-30 12:43
四死槍擊案目前由葛溫內特郡(Gwinnett County)警方偵辦。(葛溫內特郡警局)

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

2026-01-30 09:31
北亞利桑納大學一名18歲學生在迎新活動時疑遭凌虐死亡，三名涉案兄弟會領袖(左至右)埃斯利克、克里奇和卡斯被捕。(科科尼諾郡警局照片)

NAU新生遭兄弟會迎新虐死 警方逮捕3人

2026-02-02 19:34
波士頓市長吳弭。(美聯社)

人人有權來美說法引戰 吳弭言論遭保守派圍剿

2026-02-02 10:13
19歲男子雷武卡斯(Nedas Revuckas)。(Downers Grove警局)

臉書面交爆殺機 兇嫌不滿車況猛刺孕婦70刀母子雙亡

2026-01-30 08:58
喬州一處房產掛牌上市。(美聯社)

全美房價下跌14主要都會區 佛州、德州、加州就占12個

2026-02-04 01:15

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買