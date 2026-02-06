12年來最冷 芝加哥今冬平均氣溫24.3°F

低溫氣候，使芝加哥的密西根部分湖面結冰。(特派員黃惠玲／攝影)

根據氣象專家施奈德(Bill Snyder)指出，今年冬季芝加哥 的平均氣溫僅為華氏24.3度，比常年平均低約3.5度，為過去12年來最冷的冬季。

在WGN-TV擔任氣象主播的施奈德表示，儘管1月初氣溫相對溫和，但自1月16日以來，芝加哥幾乎經歷了連續三週的日最高氣溫都在冰點以下。他指出，這是自2007年以來，芝加哥持續低於冰點的最長紀錄；當年該市曾有22天日最高氣溫未突破冰點。

他表示，毫無疑問大家都感受到了這股寒流，尤其「過去幾年我們已經不太習慣這種持續寒冷的天氣了。」

此次寒流最嚴重時，氣溫曾跌破零下，體感溫度最低達華氏零下35度，迫使全州發布極端寒冷警告。

作為對比，芝加哥歷史上連續低於冰點的最長紀錄為43天，從1976年12月底持續到1977年2月，當時的冬季被施奈德形容為「真正的冰箱冬天」。

好消息是，本周後其氣溫可望短暫回升至冰點以上，暫時打破寒流，但隨之而來的周末預計仍會有另一波北極冷氣南下。預計下周中期氣溫可能回升至華氏40度左右，帶來更明顯的暖意。

至於為何連續幾年溫和冬季之後，芝加哥會迎來如此寒冷的冬天？施奈德指出，主要受到反聖嬰 現象較弱影響，使噴射氣流路徑呈波浪狀，加拿大 冷空氣更頻繁南下。

施奈德也提醒芝加哥市民，降雪季節尚未結束，積雪仍可能持續到3月，甚至4月。