我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

12年來最冷 芝加哥今冬平均氣溫24.3°F

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
低溫氣候，使芝加哥的密西根部分湖面結冰。(特派員黃惠玲／攝影)
低溫氣候，使芝加哥的密西根部分湖面結冰。(特派員黃惠玲／攝影)

根據氣象專家施奈德(Bill Snyder)指出，今年冬季芝加哥的平均氣溫僅為華氏24.3度，比常年平均低約3.5度，為過去12年來最冷的冬季。

在WGN-TV擔任氣象主播的施奈德表示，儘管1月初氣溫相對溫和，但自1月16日以來，芝加哥幾乎經歷了連續三週的日最高氣溫都在冰點以下。他指出，這是自2007年以來，芝加哥持續低於冰點的最長紀錄；當年該市曾有22天日最高氣溫未突破冰點。

他表示，毫無疑問大家都感受到了這股寒流，尤其「過去幾年我們已經不太習慣這種持續寒冷的天氣了。」

此次寒流最嚴重時，氣溫曾跌破零下，體感溫度最低達華氏零下35度，迫使全州發布極端寒冷警告。

作為對比，芝加哥歷史上連續低於冰點的最長紀錄為43天，從1976年12月底持續到1977年2月，當時的冬季被施奈德形容為「真正的冰箱冬天」。

好消息是，本周後其氣溫可望短暫回升至冰點以上，暫時打破寒流，但隨之而來的周末預計仍會有另一波北極冷氣南下。預計下周中期氣溫可能回升至華氏40度左右，帶來更明顯的暖意。

至於為何連續幾年溫和冬季之後，芝加哥會迎來如此寒冷的冬天？施奈德指出，主要受到反聖嬰現象較弱影響，使噴射氣流路徑呈波浪狀，加拿大冷空氣更頻繁南下。

施奈德也提醒芝加哥市民，降雪季節尚未結束，積雪仍可能持續到3月，甚至4月。

芝加哥 聖嬰 加拿大

上一則

寒冬用電激增 喬治亞州電力公司積極備戰應對

下一則

普林斯頓大學校長：因面臨政治威脅 將削減經費

延伸閱讀

UIC華裔女大生 商店內遭陌生人攻擊 警追查嫌犯

UIC華裔女大生 商店內遭陌生人攻擊 警追查嫌犯
比亞迪1月在德國電動車銷量年增10倍 遠超特斯拉

比亞迪1月在德國電動車銷量年增10倍 遠超特斯拉
不堪成本壓力 芝城百年糖果廠申請破產保護

不堪成本壓力 芝城百年糖果廠申請破產保護
談藝／芝加哥自然史博物館化石展 寶可夢當主角

談藝／芝加哥自然史博物館化石展 寶可夢當主角

熱門新聞

37歲的派翠克·林(Patrick J. Lin)涉嫌將父母打死。(薩默塞特郡警長辦公室)

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

2026-01-30 12:43
四死槍擊案目前由葛溫內特郡(Gwinnett County)警方偵辦。(葛溫內特郡警局)

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

2026-01-30 09:31
19歲男子雷武卡斯(Nedas Revuckas)。(Downers Grove警局)

臉書面交爆殺機 兇嫌不滿車況猛刺孕婦70刀母子雙亡

2026-01-30 08:58
北亞利桑納大學一名18歲學生在迎新活動時疑遭凌虐死亡，三名涉案兄弟會領袖(左至右)埃斯利克、克里奇和卡斯被捕。(科科尼諾郡警局照片)

NAU新生遭兄弟會迎新虐死 警方逮捕3人

2026-02-02 19:34
波士頓市長吳弭。(美聯社)

人人有權來美說法引戰 吳弭言論遭保守派圍剿

2026-02-02 10:13
喬州一處房產掛牌上市。(美聯社)

全美房價下跌14主要都會區 佛州、德州、加州就占12個

2026-02-04 01:15

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留