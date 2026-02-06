我的頻道

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

UIC華裔女大生 在芝加哥Goodwill店內 遭陌生男子尾隨無故毆打

特派員黃惠玲／芝加哥報導
許姓女大生2日在芝市西區的Goodwill店內受到攻擊。(google map)
一名就讀芝加哥伊利諾大學(University of Illinois Chicago，UIC)的華裔許姓女學生(Stephanie Hsu)表示，她日前在芝加哥西區的二手商店Goodwill內，遭到一名陌生男子攻擊，導致其臉部受傷且至今仍感到疼痛不適。

芝加哥ABC新聞第七頻道報導，受害者許姓女子4日下午在位於芝城西郊奧斯威戈(Oswego)的家中受訪時表示，她在3日於芝市近西區(Near West Side)一間商店內被人朝嘴部揮拳，目前仍感到酸痛。

她描述，嫌犯當時對她出言辱罵，並在動手後挑釁表示：「你打算怎麼辦？」

許女事後觀看了店內監視器畫面，不過，目前該段影片無法公開。根據她描述，畫面顯示嫌犯在店內一路尾隨她，先踢了她一腳，隨後離開又折返，再度朝她臉部揮拳。

「那一刻真的很震驚，我一開始完全不知道發生了什麼事，直到第二次被打中後，我才開始呼救，」許女說。

許女的父親詹姆斯・許(James Hsu)任職於執法部門，他表示，從監視器畫面來看，整起事件毫無任何挑釁或衝突的前兆。他說，「從影片中可以看到，那名男子完全沒有受到任何挑釁，卻在光天化日之下、在其他人面前攻擊我女兒，這實在讓人無法理解。」

涉事商店Goodwill發言人發表聲明指出，員工目擊兩名顧客之間發生衝突，並立即依照安全程序通報門市與捐贈中心管理人員，同時聯繫芝加哥警方。聲明指出，公司高度重視員工、顧客與社區的安全。

許女表示，自己平時對人身安全相當謹慎，也會預先設想應對方式，但這起事件完全出乎意料，「我通常都會有應變計畫，但這次真的太突然、太隨機了，讓我措手不及。」

她也表示，若警方成功找到嫌犯，她將堅持提出指控，以防止類似事件再次發生，保護其他潛在受害者。

芝加哥 芝城 華裔

普林斯頓大學校長：因面臨政治威脅 將削減經費

UIC華裔女大生 商店內遭陌生人攻擊 警追查嫌犯

35歲男自曝妻孕期出軌女大生：「感受被被崇拜」網狂嘲智商

芝市長令警方監控ICE行為 庫郡檢察長質疑

談藝／芝加哥自然史博物館化石展 寶可夢當主角

