快訊

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

買房應善用3項退出條款 暫停交易且押金無損

不堪成本壓力 芝城百年糖果廠申請破產保護

特派員黃惠玲／芝加哥報導
Primrose Candy Company在亞馬遜網站也有銷售。(官網截圖)
芝加哥近百年歷史糖果製造商「春光糖果公司」(Primrose Candy Company)近日因成本上升與沉重債務壓力，向法院申請破產保護。

根據法庭文件，這家位於羅根廣場(Logan Square)的家族經營糖果廠，以硬糖、軟糖及爆米花聞名，上周在伊利諾州北區破產法院提交了第11章破產保護申請。公司計畫重整逾1200萬元債務，並取得新資金以支付約90名員工的薪資及其他營運支出。

法院文件顯示，春光糖果公司的資產估計介於100萬至1000萬元之間，而負債則介於1000萬至5000萬元。

代理該公司的律師韋爾奇(David Welch)向芝加哥論壇報表示：「我們有大量舊債，無法一次性全部償還。我們的希望，是在未來幾個月確認重整計畫，能解決這些舊債，但不讓它們成為目前現金流的負擔。」

公司營收也下滑，2025年降至780萬美元，低於2024年的1,180萬美元。韋爾奇指出：「製作同樣一顆糖果的成本比過去高出許多，但定價又無法完全吸收這些成本，再加上還要償還大量舊債，壓力非常大。」

春光糖果公司成立於1928年，主要將產品批發給零售商，由零售商再以不同品牌販售。

這起破產案發生之際，零售與餐飲業正掀起一波破產潮。餐飲加盟商FAT Brands，旗下擁有Fatburger、Johnny Rockets與Twin Peaks等快餐連鎖，近期也因約13億元債務申請破產。

此外，經營超過130家分店的卜派炸雞(Popeyes Louisiana Kitchen)主要加盟商，幾周前也提交破產申請。

