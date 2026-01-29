我的頻道

大家都在搶貨… 今冬雪多 融雪鹽告急 價格翻倍

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市的鏟雪車，在清除道路積雪同時也會沿路灑鹽以減少路面結冰。(美聯社)
芝加哥地區各單位全力灑鹽、鏟雪以維持道路安全之際，全美卻正面臨融雪用鹽短缺的問題。

一家除雪業者表示，其供應商上周已通知，凡是21日之後下的訂單一律取消，且本季不再接受任何新訂單。該供應商指出，由於融雪鹽供應不足，一旦伊利諾伊州勒蒙特(Lemont)的庫存耗盡，本季將無法再補貨。該除雪公司則表示，目前仍能從其他供應商取得融雪鹽，但價格大幅上漲，成本甚至達到原本的兩倍至三倍。

芝加哥市街道與清潔局(Department of Streets and Sanitation)局長史塔拉德(Cole Stallard)27日表示，芝加哥目前儲備充足，本季並不擔心出現鹽荒。史塔拉德指出，市府在冬季開始時已儲備約42萬噸融雪鹽，且26日與27日仍有額外貨運到港。

然而，並非所有單位都如此幸運。史塔拉德回憶，幾年前市府也曾面臨類似的供應疑慮，當時情勢相當緊張。「融雪鹽是靠駁船運來的，但如果河川結冰就會成為一大挑戰；也可能靠鐵路運輸，但極端低溫時鐵路同樣可能出問題。大家都在搶貨，那時確實令人擔憂，」史塔拉德說，「我們花了整個夏天討論，思考如何確保這種情況不再發生。」

他表示，正是因為那次經驗，芝加哥市才會選擇在夏季需求較低時大量囤鹽，以確保冬季供應無虞。

此外，芝加哥本季降雪量也明顯高於平均值。根據美國國家氣象局(National Weather Service)資料，截至2026年1月26日，歐海爾國際機場(O'Hare International Airport)本季累積降雪量已達28.6吋。

相較之下，歷年同期平均降雪量為18.9英吋。歷史上同期最高紀錄為1979年的73.7英吋，而最低紀錄則是2013年的2.8英吋。

