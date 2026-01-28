保護無證移民病患虛構診斷 芝醫生面臨道德抉擇

美國移民 政策爭議已深入醫療體系，迫使醫護人員面臨艱難的道德抉擇。據「Slate」雜誌報導，芝加哥 一名急診室醫生為保護一名受傷的無證移民免遭移民及海關執法局（ICE ）帶走，不得不選擇虛構醫療診斷。

事件發生在芝加哥一間醫院急診室。一名29歲的委內瑞拉男子在四名ICE幹員監視下被送入急診室，其傷勢包括眉骨深層撕裂、肋骨挫傷及頭部外傷。幹員原計劃待其接受基本檢查後，即將其帶往拘留中心。

該名醫生在報導中僅以「Dr. N」代稱，以保護其免受報復。Dr. N深知，若讓該病患出院，他極可能被轉送至布羅德維尤拘留中心。該中心在移民社群中惡名昭彰，且根據醫師與律師的紀錄，廣泛存在虐待及不人道條件的指控。

報導指出，Dr. N看見幹員時感受到緊張氣氛。其父母來自伊朗，她本人也曾因外表被誤認為拉丁裔而在「中途閃電戰」中遭幹員攔查。然而，當她進入診間，病患的極度焦慮蓋過了她自身的不安。透過翻譯協助檢查傷勢後，她做出一個謹慎的決定：將病患留院觀察。

Dr. N隨後在病歷上輸入「可能肺炎」的診斷。她估算，如此一來，移民幹員便無法僅在走廊等候，必須先行離開。最終，此策略成功讓病患暫時免於被拘留。

報導指出，此案例並非孤例。在明尼亞波利斯，醫師們近期於記者會上警告，移民執法已跨越危險紅線，直接進入診間。許多病患因害怕遭遇ICE，開始選擇缺席預約、在家生產，甚至完全避開醫院。數名醫師表示，這種混亂與普遍恐懼造成的醫療中斷，感覺比COVID-19疫情高峰期更嚴重，且看不到盡頭。

與此同時，俄亥俄州的共和黨議員正考慮推動立法，要求醫院必須給予ICE完整接觸病患的權限，否則將面臨失去醫療補助（Medicaid，白卡）資金的風險。

以前診所從不詢問病人的公民身分，許多病患恐懼若誠實以告，醫療提供者會向移民局通報他們。若醫護人員被迫詢問此類問題或必須允許幹員進入醫療場域，許多人將選擇遠離醫院，任疾病與傷勢惡化。