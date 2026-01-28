保護無證移民病患虛構診斷 芝醫生面臨道德抉擇

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥報導
美國移民政策爭議已深入醫療體系，迫使醫護人員面臨艱難的道德抉擇。據「Slate」雜誌報導，芝加哥一名急診室醫生為保護一名受傷的無證移民免遭移民及海關執法局（ICE）帶走，不得不選擇虛構醫療診斷。

事件發生在芝加哥一間醫院急診室。一名29歲的委內瑞拉男子在四名ICE幹員監視下被送入急診室，其傷勢包括眉骨深層撕裂、肋骨挫傷及頭部外傷。幹員原計劃待其接受基本檢查後，即將其帶往拘留中心。

該名醫生在報導中僅以「Dr. N」代稱，以保護其免受報復。Dr. N深知，若讓該病患出院，他極可能被轉送至布羅德維尤拘留中心。該中心在移民社群中惡名昭彰，且根據醫師與律師的紀錄，廣泛存在虐待及不人道條件的指控。

報導指出，Dr. N看見幹員時感受到緊張氣氛。其父母來自伊朗，她本人也曾因外表被誤認為拉丁裔而在「中途閃電戰」中遭幹員攔查。然而，當她進入診間，病患的極度焦慮蓋過了她自身的不安。透過翻譯協助檢查傷勢後，她做出一個謹慎的決定：將病患留院觀察。

Dr. N隨後在病歷上輸入「可能肺炎」的診斷。她估算，如此一來，移民幹員便無法僅在走廊等候，必須先行離開。最終，此策略成功讓病患暫時免於被拘留。

報導指出，此案例並非孤例。在明尼亞波利斯，醫師們近期於記者會上警告，移民執法已跨越危險紅線，直接進入診間。許多病患因害怕遭遇ICE，開始選擇缺席預約、在家生產，甚至完全避開醫院。數名醫師表示，這種混亂與普遍恐懼造成的醫療中斷，感覺比COVID-19疫情高峰期更嚴重，且看不到盡頭。

與此同時，俄亥俄州的共和黨議員正考慮推動立法，要求醫院必須給予ICE完整接觸病患的權限，否則將面臨失去醫療補助（Medicaid，白卡）資金的風險。

以前診所從不詢問病人的公民身分，許多病患恐懼若誠實以告，醫療提供者會向移民局通報他們。若醫護人員被迫詢問此類問題或必須允許幹員進入醫療場域，許多人將選擇遠離醫院，任疾病與傷勢惡化。

移民 ICE 芝加哥

