伊州公布糧食券工作豁免資格 符合的不只軍人、孕婦

隨著聯邦政府調整補充營養援助計畫(SNAP，糧食券 )工作要求，伊利諾州社會服務廳提醒，目前仍有成千上萬符合特定條件的民眾可申請「工作要求豁免」，以免因未達每月80小時工作或志工時數而喪失福利資格，由於這項相關豁免非自動生效，符合資格者應盡快須主動提出申請。

華人 互助會表示，新的糧食券工作要求規定從2月1日開始施行，目前已有部分符合豁免資格者完成申請，但仍有許多人還未採取行動，互助會指出，估計新的工作需求規定將使19到64歲原本符合資格者，因此約減少三分之一。

依州與聯邦規定，包括退伍軍人、孕婦以及以下族群，都可申請SNAP工作要求豁免：

身體或心理狀況不適合工作者：經醫師或主管機關認定，因身體疾病、傷殘或心理健康 狀況而無法工作的民眾，包括短期或長期失能者。

正在接受毒品或酒精成癮治療者：目前參與住院或門診形式的毒品或酒精治療計畫，並能提出相關證明者。

需照顧無法自理家庭成員者：因照顧身心障礙者、年長者或其他無法自理家屬，而無法外出工作的主要照顧者。

無家可歸者：經認定為無固定住所的民眾，不受每月工作或志工時數限制。

符合特定年齡或家庭條件者：部分高齡者、單親家長或主要照顧未成年子女的家庭成員，可能依個案情況獲准豁免，實際資格須由主管機關審核。

在學學生或職業訓練參與者：符合規定的在學學生，或正參與政府認可職業訓練、就業培訓計畫者。

居住於工作機會不足地區者：居住在官方認定就業機會有限地區的民眾。

伊州社會服務廳表示，未達工作要求且未申請豁免者，最多僅能領取三個月的SNAP福利，之後須等待三年才能重新申請。官員呼籲符合條件的民眾，儘速透過官方網站或撥打(800)843-6154確認資格並完成豁免申請，以確保糧食補助不中斷。