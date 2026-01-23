極端寒流 芝加哥公校23日全面停課 庫克郡入冬已8人因寒冷致死

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥即將迎來體感溫度達華氏零下40多度的低溫，密西根湖也已經出現結冰現象。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥即將迎來體感溫度達華氏零下40多度的低溫，密西根湖也已經出現結冰現象。(特派員黃惠玲／攝影)

國家氣象局22日對芝加哥地區發布23日極端低溫警報(Extreme Cold Warning)，因應危險低溫，包括芝加哥公立學校系統(Chicago Public Schools)等學區已宣布周五停課。

原先氣象局發布的極端低溫觀察(Extreme Cold Watch)已升級為警報，生效時間為23日凌晨3時至中午12時，適用於整個芝加哥地區。

芝加哥地區今冬持續受到極端寒流侵襲，庫克郡(Cook County)至今已通報本季八起與寒冷相關的死亡事件。由於新一波寒流入夜後到23日到來，體感溫度預計出現華氏零下40度的極端低溫，當局提醒民眾注意保暖，並提供多處暖身中心資訊。

氣象局指出，22日出現強勁陣風，白天最高氣溫約為華氏20度，午夜氣溫會降至5度。23日清晨，氣溫恐進一步下探至零下7度，體感溫度可能低至零下30至40度。

這樣的極端低溫下，裸露在外的皮膚可能在短短10分鐘內就出現凍傷。大都會火車通勤系統22日稍早宣布減少23日班次。

根據庫克郡法醫辦公室資料，81歲的薩維斯基(Mary Savisky)19日下午在位於南弗朗西斯科大道(South Francisco Avenue)9600號街區的住所被發現昏迷身亡。經驗屍結果顯示，主要死因為寒冷暴露(cold exposure)。

相關單位指出，薩維斯基的死被判定為意外事故，本季其他七起寒冷相關死亡事件亦被列為意外，其中至少部分死因與寒冷暴露有關，其中12月12日，南岸(South Shore)社區一名90歲男子主要死因為環境寒冷暴露。

本季首起寒冷相關死亡發生於洪堡公園(Humboldt Park)一名59歲男子，主要死因為心臟病，次要死因為「可能寒冷暴露」。此外，11月28日，沃斯(Worth)一名68歲女性死於低體溫、寒冷暴露及心臟病。

恩德沃健康系統埃姆赫斯特醫院(Endeavor Health Elmhurst Hospital)醫師沙里夫扎德(Dr. Ameer Sharifzadeh)表示，民眾在嚴寒天氣外出時，務必做好保暖防護。

他指出：「穿著多層衣物非常重要，不僅要保持溫暖，也要確保身體乾燥。同時要避免穿著過於緊身的衣物，以免影響血液循環。」沙里夫扎德提醒，若出現刺痛、麻木或劇烈疼痛等症狀，應立即進入室內取暖，「一定要盡快讓身體回暖。」

周末或迎強烈暴風雪 華府地區嚴陣以待

