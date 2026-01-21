我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

空軍1號機械問題返航 川普赴達沃斯行程延誤

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

亞馬遜開成好市多？計畫再芝加哥打造巨型實體門市

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
全球電商巨擘亞馬遜（Amazon）計畫在芝加哥西南郊的奧蘭帕克開設大型實體賣場。(路透)
全球電商巨擘亞馬遜（Amazon）計畫在芝加哥西南郊的奧蘭帕克開設大型實體賣場。(路透)

全球電商巨擘亞馬遜Amazon）計畫在美國伊利諾州芝加哥市西南郊的奧蘭帕克（Orland Park）打造其史上最大實體門市。這座大賣場面積約23萬平方英尺（約6500坪），相當於兩家標準的Target門市。

根據規畫，這座巨型賣場的空間將一分為二：一半作為傳統零售區，銷售生鮮食品、日用雜貨與現場烹調熟食；另一半則規劃為線上與店內訂單的處理中心，藉此將揀貨作業與消費者動線分流，避免相互干擾。

本案已獲地方政府審核通過，預計最快明年正式營運。

這座大賣場將深度整合數位與實體服務。顧客若發現商品缺貨，可在店內服務台下單，後續安排取貨或配送；購買狗糧等重物，則可透過數位服務請工作人員直接送至車邊。線上訂單取貨與第三方配送員皆設有獨立出入口，與一般購物動線分流。

此一設計使亞馬遜大賣場的後場作業面積占比，明顯高於傳統量販店，其定位不僅限於現場銷售，更兼具區域物流樞紐功能，支援大量商品的快速配送。此一模式被視為正面挑戰沃爾瑪（Walmart）。

亞馬遜進軍實體零售已逾十年，過程卻跌跌撞撞：主打無人收銀的便利店Amazon Go目前全美僅存14家，不及2023年總數的一半；旗下生鮮超市品牌Amazon Fresh雖經重整並計劃擴點，發展速度與市場迴響卻不如預期。

但Baird資深研究分析師Colin Sebastian認為，此次進軍大型賣場的策略比過往嘗試更具意義，因為亞馬遜的線上平台早已具備大眾零售基礎，可藉由Prime會員數據精準選品，有效吸引顧客上門。

然而，美國大型量販市場本就高度飽和。零售研究與顧問公司GlobalData常務董事Neil Saunders直言，市場並非真正需要另一家大型賣場，亞馬遜必須提出足夠誘因，才能說服消費者改變前往好市多、沃爾瑪或Target購物的既有習慣。

亞馬遜 Amazon 沃爾瑪

上一則

多名伊州民主黨人支持廢除ICE 凱利提案彈劾諾姆

延伸閱讀

庫存賣光 亞馬遜：關稅高成本將滲入物價 打臉去年「無漲價」說法

庫存賣光 亞馬遜：關稅高成本將滲入物價 打臉去年「無漲價」說法
庫存賣光了 亞馬遜：關稅高成本將滲入物價

庫存賣光了 亞馬遜：關稅高成本將滲入物價
寶可夢攜手科學家 將走進芝加哥自然史博物館

寶可夢攜手科學家 將走進芝加哥自然史博物館
不顧居民與人權團體反對 英批准中國巨型使館建案

不顧居民與人權團體反對 英批准中國巨型使館建案

熱門新聞

明州部分商家張貼禁止ICE入內的標示。(路透)

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

2026-01-14 16:11
男子要妻子吃保健食品，其實卻是偷偷下毒想詐領保險金。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jonathan Borba）

丈夫天天餵「維他命」 女住院才知他為詐領400萬保險金下毒

2026-01-16 19:51
明州雙子城街頭貼著要ICE滾出明尼蘇達州的海報。(路透)

吃完飯返餐館逮3員工 ICE明州行動引發怒火

2026-01-19 11:19
從下月開始，未持真實身分證的機場旅客，將被收取45元費用。(路透)

搭機無REAL ID下月起收45元　伊州加開申辦時段

2026-01-14 09:55
希利小學女教師布朗。(家人提供)

失蹤逾1周 芝華埠小學女教師陳屍密西根湖

2026-01-13 10:09
芝加哥前市長萊特福特。(美聯社)

欠逾萬卡債 前芝市長萊特福特遭大通銀行提告

2026-01-15 10:16

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲
谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩