極地寒流襲芝城 體感溫度下探-25℉

特派員黃惠玲／芝加哥報導
低溫來襲，芝加哥路人紛紛穿上保暖衣物。(特派員黃惠玲／攝影)
低溫來襲，芝加哥路人紛紛穿上保暖衣物。(特派員黃惠玲／攝影)

美國國家氣象局(NWS)指出，一波極地冷空氣18日晚間侵襲芝加哥，且未來一周都將維持寒冷天氣。美國國家氣象局已對整個芝加哥地區及印第安納州西北部發布低溫天氣警報，效期至中午12時止。氣象單位指出，周一清晨體感溫度最低下探至華氏零下25度，氣象局提醒民眾留意凍傷與失溫風險。

19日清晨，芝加哥氣溫僅有個位數，歐海爾國際機場的體感溫度一度降至零下7度。強勁陣風也將帶來影響，風速每小時可達25至35英里，可能吹起地面積雪，造成局部能見度下降。

國家氣象局氣象學家博查特(Brett Borchardt)表示，芝加哥熊隊18日晚間在士兵球場(Soldier Field)進行的季後賽前後迎來小雪，降雪量約1至2吋。伊利諾州西北部天氣將更為嚴峻，部分地區體感溫度可能降至零下25度以下。氣象局警告，在這樣的低溫環境中，暴露不到30分鐘就可能造成凍傷或失溫。

博查特提醒，這波寒流持續至19日清晨，雖然19日為馬丁路德金恩紀念日，許多人放假，但博查特提醒，仍需外出的民眾務必做好保暖措施。

因應嚴寒，芝加哥市政府18日已經開放南Kedzie大道10號開禦寒中心，時間為上午9時至下午5時；公共圖書館及公園局設施在營業期間也將作為避寒場所，各警察分局則提供24小時禦寒服務。Kedzie地點19日假日期間將延長開放至晚間8時。

此外，庫克郡也新增三處全天候禦寒地點，包括斯科基(Skokie)、梅伍德(Maywood)及馬克漢(Markham)的郡法院，將開放至21日上午8時，提供食物、飲水與洗手間，並允許攜帶裝籠寵物進入。

氣象預報顯示，19日最高溫約10度，逐步回升至20日20度、21日30度左右，但之後仍可能再度降回20多度。氣象局也不排除本周稍晚再有降雪機會，下周甚至可能迎來另一波更強的極地冷空氣。

博查特提醒，「芝加哥接下來將是寒冷的一周」，高溫恐難以突破20多度，民眾外出務必做好保暖措施，留意低溫帶來的健康與交通風險，為做好準備。

