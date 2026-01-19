全美健康生活城排名 芝城列第4、亞城居第7

我的頻道

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
2026全美健康生活城市排名。（資料來源/WalletHub、製表/記者林昱瑄）
根據個人理財網站WalletHub最新研究，利用Google、美國人口普查局及其他數據，依步行便利性、體育聯賽參與機會等因素評比全美城市健康生活指數(Best Cities for an Active Lifestyle)，冠軍為檀香山，芝加哥市排名第四，亞特蘭大則名列第七。

檀香山名列第一，受惠於豐富社區運動設施，該市毗鄰海洋，游泳與衝浪方便，遠足步道及公園綠地面積亦位全美前列，自行車共享系統完善，步行與騎行通勤比例高，空氣品質佳，利於戶外活動。

紐約市名列第二，不僅步行便利，市內舞蹈學校、游泳課程、自行車租賃、籃球場及溜冰場分布均十分豐富，人均遊樂場數全美第二。居民對健身與鍛鍊興趣高，谷歌搜索相關資訊頻率位居全國前列，使民眾易於結伴運動。

舊金山位居第三，是全美最適合步行的城市之一，健行路線與自行車共享系統完善。城市附近的海灣提供豐富水上運動選擇，居民可在日常通勤中融入運動。該市人均擁有多種運動設施，空氣品質亦排名全美第15。

芝加哥名列第四，其優勢在於步行與自行車環境良好，擁有完善自行車共享系統和城市步道。市內體育聯賽及社區健身活動豐富，居民參與率高。芝加哥市中心及近郊公園設施齊全，方便居民進行籃球、足球及跑步等運動。此外，健身房數量充足且費用相對合理，鼓勵市民積極參與運動。

亞特蘭大排名第七，尤其在水上運動領域表現優異，擁有全美最佳的游泳池與課程資源。市內體育聯賽機會多，健身房會費及網球場租金相對低廉，且自行車友善，居民可輕鬆保持活力。

WalletHub分析師Chip Lupo指出，「最適合保持活力的城市能滿足各類運動需求，無論是團隊運動、步行、騎行或遠足，居民都能找到適合方式。這些城市通常規模大且靠近自然區域，便於戶外活動。居民對運動熱情高，利於結伴運動並保持長期動力。」

完整排名可見WalletHub官網：https://reurl.cc/GGRkjD

芝加哥 亞特蘭大 人口普查

