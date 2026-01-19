移民執法分歧大 藍州推限權法案 紅州力挺川普政府

我的頻道

特派員黃惠玲／綜合報導
ICE在多個民主黨州大規模執法引發爭議。(本報檔案照片)
ICE在多個民主黨州大規模執法引發爭議。(本報檔案照片)

在明尼阿波利斯一名抗議者遭移民及海關執法局(ICE)探員槍擊身亡後，全美各地民主黨主導州提出多項法案，意圖限制聯邦移民官員執法權限；而田納西州共和黨則推出由白宮支持的法案，要求全州資源協助川普政府打擊無證移民。

明尼蘇達州與伊利諾州及其最大城市已對川普政府提起訴訟，指控聯邦行動違反言論自由並使居民生活受到恐懼影響。明州與芝加哥表示，大規模執法行動讓民眾害怕外出；國土安全部發言人麥克勞夫林(Tricia McLaughlin)則反駁，稱明州及伊州官員忽視公共安全，並指伊州訴訟「毫無根據」。

隨著州議會重新開議，民主黨在各州推動的法案勢頭增加，其中部分法案已醞釀多年。這些法案主要限制ICE在無司法授權下進入學校、醫院及宗教場所執法，或允許民眾針對聯邦官員侵害憲法權利提起訴訟。

紐約州長霍楚爾(Kathy Hochul)支持法案，允許民眾就聯邦官員侵犯憲法權利提出訴訟；奧勒岡州民主黨也擬立法保護居民第四修正案權利。新澤西州民主黨立法機構近日通過三項法案，包括禁止州警察配合聯邦移民執法，州長墨菲(Phil Murphy)須在卸任前簽署或否決。

加州則提案禁止地方與州警員兼職擔任國土安全部(DHS)工作，並規範ICE在法院周邊「無差別逮捕」行為。

民主黨在共和主導州同樣推案。喬治亞州民主黨提出四項法案限制移民執法，但因共和黨議會由川普盟友副州長瓊斯掌控，通過可能性低。

相反，田納西州共和黨提出法案，要求政府在提供公共福利、職業執照、駕照及汽車登記前確認居民合法身份；法案還要求核查K-12學生身份，並將非法入境列為輕罪。州眾議長塞克斯頓(Cameron Sexton)表示，「若你非法居留，我們會掌握資料與透明度，不會用納稅人的錢支援你，除非你被關進監獄。」

川普政府反對任何削弱ICE執法的舉措，包括控告實施「庇護城市」政策的地方政府。法律專家指出，各州雖可在州內制定法規，但多數相關法案將引發聯邦訴訟，目前尚無明確法律定論。

鮑爾將卸任聯準會主席 「對付川普」手中還有王牌

收和平獎章卻不支持馬查多領導委內瑞拉 川普解釋原因

川普又放話：不配合格陵蘭問題的國家 可能加關稅

伊朗取消大規模處決 川普致謝並暫緩軍事介入

