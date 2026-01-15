明州ICE高壓行動 華裔社群熱議「自保對策」

受到ICE大規模行動影響，明州雙子城及周邊超市的消費人潮明顯銳減。(記者陳曼玲／攝影)

日前海關暨移民保護局(ICE )在明尼蘇達州開槍射殺明尼亞波利斯市居民古德(Renee Good)的消息傳出後，引起明州 台灣社群的熱烈討問，許多人在第一時間都感到非常震驚，對該女子是否因企圖衝撞ICE探員或開車逃跑議論紛紛，也擔心自己身為移民，遇上ICE的盤查時該如何應對。

有人分享身為移民最好隨身帶護照，或是把護照資料照相存在手機裡，一旦遭盤查時可立刻出示。也有人表示，因為明州政府核發駕照給非法移民 ，所以ICE並不認可駕照作為合法身分證明。

對美國執法過程不甚瞭解者，擔心真的遇到ICE盤查，執法人員不會給足時間或機會解釋，甚至害怕ICE故意找麻煩沒收證件。許多人則認同，ICE探員的作法難有固定法則，大家保命最好不要做任何反抗，順從跟著走可能比較安全，畢竟生命寶貴，不要意氣用事。

部分人士稱，被ICE探員要求下車時，應該馬上下車。一位華社居民說，有次他被警察車從後方閃燈要求靠邊停，當時擔心自己的車擋到後面車輛，就繼續往前慢慢開了一段路才停。警察之後提醒，一旦警察閃燈就要馬上停車。

該居民也提到，如坐在車裡被警察盤查時，要把雙手放在方向盤上。任何多餘的動作，都可能被看成威脅警察安全，以為你要拿槍，就可能先被開槍。

另外，有人對整頓非法移民的問題表示支持，畢竟成為合法移民也是花了很多時間和金錢。有民眾表示，部分索馬利亞移民在疫情期間詐騙聯邦救濟金，浪費納稅人的錢，讓聯邦政府有理由來清理這些問題。

不少人也同意不要湊熱鬧參與示威，因為華人外表不是白人，英文又有口音，一不小心就可能出現意外。部分居民稱，因為明州是民主黨執政，針對川普政府這次派遣大批ICE人員進駐，恐將引發更多民眾抗爭。

事實上，也有一些華人居民態度謹慎，連出門到超市採買食物的次數也明顯減少，「安全最重要。」