伊州9區國會議員17人爭逐 夏考斯基挺畢斯

夏考斯基(左)表態背書伊文斯頓市長畢斯(右)接棒伊州第九區國會眾議員。(夏考斯基臉書)

即將退休 的伊利諾州第九區國會眾議員 夏考斯基(Jan Schakowsky)表態，她將背書伊文斯頓(Evanston)市長畢斯(Daniel Biss)，為該選區民主黨 初選投下關鍵支持。目前加入這項職位選戰的民主黨人多達17位，其中包括華裔現任州眾議員黃凱煥(Hoan Huynh)。

夏考斯基原本考慮不介入接班之爭，最終仍選擇公開力挺畢斯，伊州初選將在3月17日登場，目前畢斯與社群媒體影響力人物阿布加札萊(Kat Abughazaleh)在募款上勢均力敵，兩人帳面資金皆超過100萬元，阿布加札萊去年略為領先。

夏考斯基表示，畢斯長年以行動者、州議員及市長身分服務社區，是「無畏的進步派鬥士」，曾成功對抗強大特殊利益團體，推動降低家庭成本、強化LGBTQ+權益、擴大退休儲蓄制度，並通過具里程碑意義的地方環保與賠償立法，也在全州層級捍衛墮胎權。她並指出，畢斯敢於對抗ICE與邊境巡邏隊官員，顯示其在面對壓力時，仍能堅定反對前總統川普及其政府。

畢斯回應稱，夏考斯基是他的政治典範，能獲得她的信任並延續其政治傳承，對他意義重大。畢斯於2021年當選伊文斯頓市長，之前則曾任伊州眾議員八年。

競選該席次的民主黨人，還包括州參議員范恩(Laura Fine)、州參議員西蒙斯(Mike Simmons)、州眾議員黃凱煥、史考基學區董事阿米瓦拉(Bushra Amiwala)、退休聯邦調查局探員安德魯(Phil Andrew)、前聯邦檢察官派亞提(Nick Pyati)等。