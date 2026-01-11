書店重回芝市區 Barnes & Noble今夏開設全市最大門市

大型連鎖書店Barnes & Noble今年夏天將在芝加哥市中心環區(Loop)、前Old Navy門店開設全市最大的門市。(本報檔案照片)

大型連鎖書店Barnes & Noble今年夏天將在芝加哥 市中心環區(Loop)開設全市最大的門市。

這家位於州街(State St.)150號的書店占地三萬平方呎，將接手原本的Old Navy店面(2023年關閉)。在此之前，該地點曾是Borders書店的舊址。新店距離德堡大學(DePaul Uni.)環區校區的Barnes & Noble College Bookstore不遠。

Barnes & Noble副總裁、店面設計負責人Janine Flanigan表示，今年芝加哥地區將開設四家新店。位於州街的這家新書店，將成為該商業街的重要新亮點。疫情 以來，州街曾因高空置率而頗受影響。

其他計畫中的芝加哥新店包括位於海德公園(Hyde Park)55街1524號的門市，以及郊區史考基老果園購物中心(Skokie Westfield Old Orchard Mall)的門市搬遷至購物中心內的兩層新空間，均預計於今年初開幕。第四家門市將於2026年底在橡樹公園市(Oak Park)湖街(Lake St.)1144號原Borders舊址開業。

Barnes & Noble自2024年起在全美展開擴張計畫。自2024年5月以來，該連鎖書店已在芝市威克公園區(Wicker Park)及林肯公園區(Lincoln Park)開設新店。

部分居民對新店開張表示歡迎，但也有聲音擔憂連鎖書店將對當地小型、獨立書店造成衝擊。威克公園的Volumes Bookcafe是當地經營近十年的獨立書店兼咖啡 館，將於近日關門。店主喬治(Rebecca George)表示，自Barnes & Noble去年在附近開店以來，銷售額下降20%至30%，「我完全歸咎於Barnes & Noble，從他們開張那刻起，銷售就一路下滑。」

海德公園區的商家也對Barnes & Noble即將進駐表達警示，呼籲社區支持當地獨立書店。

由企業家Keewa Nurullah主辦的CIRCULATE每月購物活動，將於2月在Call & Response Books(Hyde Park E. 1390街)舉行，以回應Barnes & Noble開店對在地書店的影響。海德公園區其他獨立書店還包括Powell's Books、57th Street Books及Seminary Co-Op Bookstore。