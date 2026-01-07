伊州流感升至「非常高」等級 本季首傳兒童死亡病例

衛生官員表示，現在施打流感疫苗不算太晚。(美聯社)

伊利諾州公共衛生廳(IDPH)日前表示，隨著流感活動攀升至「非常高」等級，州內已通報本流感季首起兒童死亡病例。衛生官員指出，這波疫情 與全美各地呼吸道疾病同步升溫，COVID-19感染也上升至「中等」水準。

IDPH指出，此次通報使伊州 加入全美已有9名兒童死於流感的行列。回顧上一個流感季，伊州共通報12起與流感相關的兒童死亡，另有六起與呼吸道融合病毒(RSV)及三起與COVID-19有關。官方數據顯示，目前僅21.9%的伊州居民接種本季流感疫苗 ，最新COVID-19疫苗接種率僅6.8%。

IDPH署長沃赫拉(Dr. Sameer Vohra)發表聲明指出，伊州正面臨顯著的冬季呼吸道疾病高峰，疫苗仍是預防流感、COVID-19及RSV重症的最有效方式。他也呼籲民眾落實基本防疫措施，包括遮掩咳嗽與打噴嚏、勤洗手、生病時盡量留在家中，以及改善室內通風。州府並未公布該名死亡兒童的年齡、性別及所在地。

芝加哥衛生局(CDPH)也表示，市內流感相關就醫與急診就診人次已攀升至自2022年以來最高水準。最新數據顯示，流感檢測陽性率超過24%，所有年齡層病例均增加，其中17歲以下兒童增幅最為明顯。

衛生部門指出，疫情上升與近期全球流行的流感新變異株「K亞分支」有關。美國疾病管制與預防中心(CDC)統計，本流感季全美至少已有8.1萬人住院、3100人死亡，其中包括多名兒童。

芝加哥市府表示，目前仍不算太晚接種疫苗，市內多家藥局與公立免疫診所持續提供免費接種服務，呼籲市民把握時機、降低感染與重症風險。