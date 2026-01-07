我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

伊州流感升至「非常高」等級 本季首傳兒童死亡病例

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
衛生官員表示，現在施打流感疫苗不算太晚。(美聯社)
衛生官員表示，現在施打流感疫苗不算太晚。(美聯社)

伊利諾州公共衛生廳(IDPH)日前表示，隨著流感活動攀升至「非常高」等級，州內已通報本流感季首起兒童死亡病例。衛生官員指出，這波疫情與全美各地呼吸道疾病同步升溫，COVID-19感染也上升至「中等」水準。

IDPH指出，此次通報使伊州加入全美已有9名兒童死於流感的行列。回顧上一個流感季，伊州共通報12起與流感相關的兒童死亡，另有六起與呼吸道融合病毒(RSV)及三起與COVID-19有關。官方數據顯示，目前僅21.9%的伊州居民接種本季流感疫苗，最新COVID-19疫苗接種率僅6.8%。

IDPH署長沃赫拉(Dr. Sameer Vohra)發表聲明指出，伊州正面臨顯著的冬季呼吸道疾病高峰，疫苗仍是預防流感、COVID-19及RSV重症的最有效方式。他也呼籲民眾落實基本防疫措施，包括遮掩咳嗽與打噴嚏、勤洗手、生病時盡量留在家中，以及改善室內通風。州府並未公布該名死亡兒童的年齡、性別及所在地。

芝加哥衛生局(CDPH)也表示，市內流感相關就醫與急診就診人次已攀升至自2022年以來最高水準。最新數據顯示，流感檢測陽性率超過24%，所有年齡層病例均增加，其中17歲以下兒童增幅最為明顯。

衛生部門指出，疫情上升與近期全球流行的流感新變異株「K亞分支」有關。美國疾病管制與預防中心(CDC)統計，本流感季全美至少已有8.1萬人住院、3100人死亡，其中包括多名兒童。

芝加哥市府表示，目前仍不算太晚接種疫苗，市內多家藥局與公立免疫診所持續提供免費接種服務，呼籲市民把握時機、降低感染與重症風險。

流感疫苗 伊州 疫情

上一則

「我家有人闖入」北卡洛麗女教師打911通話時遭攻擊不治

下一則

翻轉城市天際線 2026年芝5大建築將亮相

延伸閱讀

美流感大爆發 千萬人感染 超級變異株肆虐

美流感大爆發 千萬人感染 超級變異株肆虐
明州托兒中心涉詐欺 川普批伊州更嚴重

明州托兒中心涉詐欺 川普批伊州更嚴重
聖誕節傳播猛 CDC：今冬流感季已奪5000命 至少1100萬人生病

聖誕節傳播猛 CDC：今冬流感季已奪5000命 至少1100萬人生病
流感爆增 紐約州單周4546人住院 創新高

流感爆增 紐約州單周4546人住院 創新高

熱門新聞

36歲嫌犯卡馬喬。(洛麗警局)

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

2026-01-06 09:30
華人商家在店門口張貼有關「糧食券」的標誌。2026年元旦起，全國有五個州規定「糧食券」不得購買汽水糖果等特定食品。(本報資料照／記者范航瑜攝影)

新年新政 9州降所得稅、5州糧食券禁買糖果

2025-12-30 19:46
超過2萬5000磅遭竊的蛋白粉，日前在Bridgeview一處倉庫找到。(庫克郡警長辦公室提供)

從蛋白粉到龍蝦：伊州連環貨物竊案如何瞞天過海？

2025-12-31 09:40
明州州長華茲。(路透)

不敵川普猛攻詐欺案？華茲放棄競選連任明州州長

2026-01-05 10:38
吳弭夫婦與三個孩子都出席了就職典禮。(圖片取自吳弭臉書)

宣誓連任波城市長 吳弭要在分裂時代打造民主燈塔

2026-01-06 09:08
芝加哥百利臨時賭場位於芝市中心。(本報檔案照片)

持庇護證件贏錢遭拒付 芝加哥賭場疑歧視惹議

2026-01-05 11:13

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火