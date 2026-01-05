我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一場完美風暴核心」是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

川普口中「最危險城」… 芝市兇殺案 意外降至60年新低

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
芝加哥警察去年11月底，在芝市中心的芝加哥劇院調查一起槍擊命案。(美聯社)
芝加哥警察去年11月底，在芝市中心的芝加哥劇院調查一起槍擊命案。(美聯社)

在美國總統川普多次形容芝加哥為「世界上最危險城市」，並啟動強勢遣返行動的一年中，芝加哥的兇殺案件數卻意外降至60年來新低，整體犯罪率也持續下降。

根據芝加哥警方數據，2025年全市兇殺案共416起，較2024年的587起大減近三成，不僅是1965年以來最低紀錄，也是十年來首度全年兇殺數低於500起。芝加哥犯罪率在疫情期間於2021年達到高峰後，近年持續下滑。

截至12月28日，槍擊案較去年同期下降35%，搶劫案減少36%，加重攻擊案件也下降11%。市長強森坦言，仍有許多工作要做，但對犯罪趨勢轉為正向表示審慎樂觀。

芝加哥大學犯罪實驗室指出，犯罪下降並非芝加哥獨有現象，巴爾的摩、底特律與費城等城市也出現類似趨勢，顯示背後原因不太可能只與單一城市政策有關。專家表示，疫情期間的大規模刺激資金，部分投入社區暴力預防計畫，可能發揮效果，但相關經費今年將到期，後續影響仍待觀察。

川普政府則將犯罪下降歸功於其強硬政策。川普曾形容芝加哥為「殺戮之地」，並派遣國民兵進駐芝加哥、洛杉磯與波特蘭，但相關部署遭法院阻止。川普近日宣布撤回國民兵，並聲稱其存在已「大幅降低犯罪」，但未提出具體證據。

此外，聯邦政府推動的「中途閃電戰」移民遣返計畫，曾在芝加哥地區引發大量逮捕，但外界質疑多數被拘留者並無犯罪紀錄，且犯罪下降早於行動展開。

儘管數據改善，芝加哥仍發生數起震驚全國的暴力事件，加深外界對治安的負面印象。強森市長表示，治安改善來自多管齊下的「整體安全策略」，包括與社區團體合作、投資可負擔住宅、心理健康與青年計畫，而非單靠警力或監禁。

在南區部分社區，居民也感受到安全感提升，但仍普遍認同芝加哥距離真正解決暴力問題，還有很長一段路要走。

芝加哥 川普 疫情

上一則

「麵包與玫瑰都要」進步派威爾森 宣誓就任西雅圖市長

延伸閱讀

川普放話「上膛待命」營救伊朗示威群眾 美官員：僅強烈警告

川普放話「上膛待命」營救伊朗示威群眾 美官員：僅強烈警告
巴西2026大選 美國因素成關注焦點

巴西2026大選 美國因素成關注焦點
川普老了嗎？他自信基因好：閉眼是放鬆 聽不清是現場太吵

川普老了嗎？他自信基因好：閉眼是放鬆 聽不清是現場太吵
川普：若伊朗殺害示威者 美國將前往救援

川普：若伊朗殺害示威者 美國將前往救援

熱門新聞

華人商家在店門口張貼有關「糧食券」的標誌。2026年元旦起，全國有五個州規定「糧食券」不得購買汽水糖果等特定食品。(本報資料照／記者范航瑜攝影)

新年新政 9州降所得稅、5州糧食券禁買糖果

2025-12-30 19:46
超過2萬5000磅遭竊的蛋白粉，日前在Bridgeview一處倉庫找到。(庫克郡警長辦公室提供)

從蛋白粉到龍蝦：伊州連環貨物竊案如何瞞天過海？

2025-12-31 09:40
費城地區一處房屋貼出招租的標示牌。(美聯社)

費城低薪族全美最慘 每周工作96小時才付得起房租

2026-01-02 10:45
CDC建議，六個月以上的所有人皆應接種流感疫苗。(美聯社)

假期聚集推波助瀾 全美流感逼近500萬例

2025-12-30 10:15
兩架輕型直升機28日中午在新澤西州東南部哈蒙頓機場附近空中相撞，造成一死一重傷，其中這架Enstrom 280C型直升機墜落後嚴重燒毀。(美聯社)

新澤西州2直升機空中相撞、旋轉墜地 1死1重傷

2025-12-28 19:42
一名女孩於今年8月底與家人在華府洛根圓環(Logan Circle)區一家餐廳用餐時，望向街外佩戴隨身武器巡邏的俄亥俄州國民警衛隊成員。(路透)

華府餐飲業受重擊 2025年歇業家數創新高

2025-12-29 11:12

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班