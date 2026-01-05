川普口中「最危險城」… 芝市兇殺案 意外降至60年新低

芝加哥警察去年11月底，在芝市中心的芝加哥劇院調查一起槍擊命案。(美聯社)

在美國總統川普 多次形容芝加哥 為「世界上最危險城市」，並啟動強勢遣返行動的一年中，芝加哥的兇殺案件數卻意外降至60年來新低，整體犯罪率也持續下降。

根據芝加哥警方數據，2025年全市兇殺案共416起，較2024年的587起大減近三成，不僅是1965年以來最低紀錄，也是十年來首度全年兇殺數低於500起。芝加哥犯罪率在疫情 期間於2021年達到高峰後，近年持續下滑。

截至12月28日，槍擊案較去年同期下降35%，搶劫案減少36%，加重攻擊案件也下降11%。市長強森坦言，仍有許多工作要做，但對犯罪趨勢轉為正向表示審慎樂觀。

芝加哥大學犯罪實驗室指出，犯罪下降並非芝加哥獨有現象，巴爾的摩、底特律與費城等城市也出現類似趨勢，顯示背後原因不太可能只與單一城市政策有關。專家表示，疫情期間的大規模刺激資金，部分投入社區暴力預防計畫，可能發揮效果，但相關經費今年將到期，後續影響仍待觀察。

川普政府則將犯罪下降歸功於其強硬政策。川普曾形容芝加哥為「殺戮之地」，並派遣國民兵進駐芝加哥、洛杉磯與波特蘭，但相關部署遭法院阻止。川普近日宣布撤回國民兵，並聲稱其存在已「大幅降低犯罪」，但未提出具體證據。

此外，聯邦政府推動的「中途閃電戰」移民遣返計畫，曾在芝加哥地區引發大量逮捕，但外界質疑多數被拘留者並無犯罪紀錄，且犯罪下降早於行動展開。

儘管數據改善，芝加哥仍發生數起震驚全國的暴力事件，加深外界對治安的負面印象。強森市長表示，治安改善來自多管齊下的「整體安全策略」，包括與社區團體合作、投資可負擔住宅、心理健康與青年計畫，而非單靠警力或監禁。

在南區部分社區，居民也感受到安全感提升，但仍普遍認同芝加哥距離真正解決暴力問題，還有很長一段路要走。