伊州新年新法 嚴打「薪資竊取」、哺乳員工可帶薪擠乳

伊州新法規定給予擠奶媽媽職工合理的帶薪休息時間。(路透)

伊利諾州 政府近年持續強化勞工保障，新的一年將同步推動多項勞動新法，其中包括加大力道打擊「薪資竊取」(wage theft)，以及明確要求雇主為哺乳員工提供帶薪擠乳休息時間，藉此保障勞工權益並改善職場環境。

在薪資保障方面，州府指出，新法針對雇主未依法支付工資、加班費或其他法定報酬的行為，提高罰責並簡化執法程序。伊利諾州勞工部 在認定欠薪成立後，可直接將裁定視為州政府債務，啟動強制執行機制，加速為勞工追討遭拖欠或少付的工資，無須再經繁複的法院程序。

此外，新法也擴大勞工部的調查與執法權限，追討範圍不僅包括欠付薪資，還可加計罰金、利息與相關行政成本，大幅提高雇主違法的代價。州府表示，過去部分雇主即使被裁定欠薪，仍透過程序拖延規避責任，此次修法正是針對相關漏洞進行補強。勞工團體認為，新制有助提升雇主守法意識，降低勞工追薪的時間與經濟負擔。

同時，伊州 也將自2026年1月1日起，實施修正後的「職場哺乳母親法」(Nursing Mothers in the Workplace Act)。新法規定，凡雇用超過五名員工的雇主，須在嬰兒出生後一年內，於員工有擠乳需求時，提供合理的帶薪休息時間，且不得要求員工改用特休或其他有薪假別，也不得因此扣減薪資。

這項修法明確要求，擠乳休息時間須以員工正常薪資標準給付，補足過去僅要求提供休息時間、但未明訂是否給薪的法律空白。不過，若雇主能依《伊利諾州人權法》證明此要求將構成「過度困難」，例如成本過高或嚴重影響營運，仍可依法申請豁免。

研究顯示，職場對哺乳員工的支持，不僅有助提升母乳哺育成效，也可降低員工缺勤率與企業的醫療保險成本，對家庭與雇主皆具長期效益。

州府指出，這些新法均為州長普立茲克於2025年簽署的一系列勞動改革措施之一，內容還涵蓋新生兒加護病房家長的就業保障與軍事假規定。官員指出，透過打擊薪資竊取與完善家庭友善政策，伊州期望建立更公平、穩定且具競爭力的就業環境。