司法受阻 川普暫停派遣國民兵進駐芝城、洛杉磯、波特蘭

特派員黃惠玲／芝加哥報導
國民兵一度於去年10月初進駐芝城西郊的一處移民設施。(路透)
國民兵一度於去年10月初進駐芝城西郊的一處移民設施。(路透)

美國總統川普表示，將暫時停止派遣國民兵進駐芝加哥、洛杉磯及奧勒岡州波特蘭的計畫，此舉是在相關行動遭遇司法阻礙後作出的調整。

川普12月31日在社群媒體發文指出：「等到犯罪再度飆升時，我們一定會回來，而且可能會以更不同、也更強大的方式出現，這只是時間早晚的問題。」

一般而言，各州國民兵由州長指揮，但川普先前不顧民主黨籍州長與地方首長反對，下令將國民兵部署至上述城市，並稱此舉是打擊犯罪、非法移民與抗議活動的必要手段。

其中，洛杉磯的國民兵已於今年稍早部署後撤離；芝加哥與波特蘭的部隊雖曾被派遣，但在法律訴訟期間始終未實際上街執勤。

川普在第二任期中，將「打擊城市犯罪」列為施政重點，並多次暗示可能援引「叛亂法」(Insurrection Act)，以防反對者透過司法途徑阻撓其政策。他主張強硬治安立場，有助於迎戰明年的期中選舉。

然而，相關部署在多個民主黨主政城市遭遇連串法律挑戰。美國最高法院去年12月拒絕允許川普政府在芝加哥地區部署國民兵，雖非最終裁決，仍被視為對白宮行動的重大挫敗。

伊利諾州州長普立茲克在社群平台X發文表示，川普「在法院敗訴，如今被迫退讓」。伊州政府主張，聯邦部署國民兵實際上是為懲罰該州的「庇護城市」政策。

與此同時，川普政府在芝加哥推動的移民遣返行動「中途閃電戰」(Operation Midway Blitz)也持續面臨司法挑戰。該行動冬季期間已大致降溫，但邊境巡邏隊指揮官博維諾(Gregory Bovino)日前再度現身，並稱聯邦人員將駐留芝加哥多年。

在其他地區，華府檢察長施瓦布(Brian Schwalb)亦提告，要求阻止超過2000名國民兵部署。波特蘭方面，聯邦法官去年11月永久禁止國民兵上街；洛杉磯的國民兵則於12月15日依判決撤離街頭。

加州檢察長邦塔(Rob Bonta)形容相關裁定為「重大法律勝利」，批評川普將國民兵當作政治工具，違背軍事中立原則。

此外，川普去年9月下令田納西州國民兵進駐孟菲斯打擊犯罪，儘管獲共和黨州長支持，仍遭法院裁定阻止。

國民兵 川普 芝加哥

新州最低時薪 今起漲到15.92元

