明州13歲華裔生 受邀卡內基表演廳獨唱

記者陳曼玲／明州報導
明尼蘇達州西維薩塔學校(Wayzata West Middle School)八年級學生張祺(Max Zhang)，日前受邀到卡內基音樂廳演唱。(張新平提供)
明尼蘇達州西維薩塔學校(Wayzata West Middle School)八年級學生張祺(Max Zhang)，日前受邀到卡內基音樂廳演唱。(張新平提供)

今年在美國菁英國際聲樂比賽(American Protégé International Vocal Competitions)榮獲第二名的張祺(Max Zhang)，日前受邀與數十位來自其他國家與美國地區的年輕獲獎學生，到紐約卡內基音樂廳表演。他演唱17世紀義大利作曲家卡里西米(Giacomo Carissimi)的作品Vittoria, mio core!，動人美聲獲得熱烈迴響。

13歲的張祺目前是明州西維薩塔學校(Wayzata West Middle School)八年級學生，五歲開始學鋼琴。母親張新平說，她在偶然的機會下為張祺報名歌唱班，六歲時跟馬梅老師學唱中文歌曲。由於他的歌聲富含韻味，讓老師和同學驚為天人，張祺開始受邀到華人的社群與新年等活動表演獨唱。

張新平雖不希望兒子受到他人恭維而驕傲，但是想到張祺的祖父曾學習聲樂，她先生張揚也有副好歌喉，便開始找尋機會來支持孩子發揮潛能。

張祺在三年前開始到明尼亞波利斯的麥克菲爾音樂中心(MacPhail Center for Music)，跟隨聲樂老師朴美京(Mikyoung Park)學唱。

對於到紐約表演張祺相當興奮，但也免不了緊張。他說自己克服緊張的方法就是更多的練習。他說卡內基音樂廳的回音效果很好，自己能在這個富含歷史的舞台上唱歌，深感榮幸。

張祺目前也在麥克菲爾音樂中心學習作曲。喜歡聽古典樂起的他，已經創作一些有古典樂風的歌曲。他說自己很享受在台上唱歌，也喜歡把音樂的快樂帶給觀眾，他希望未來能在全球的舞台上分享自己對音樂的熱情。

張祺的父親張揚，1995年來美取得西雅圖大學的語言治療學博士後，在明大擔任教授。母親張新平說自己和先生對兩個孩子的教養哲學不同。另一半自小靠自己打拼奮鬥，主張訓練孩子獨立。

但是張新平說，孩子小時候需要給他機會學習，並提醒糾正他不良的習慣。她觀察孩子的興趣，為他找老師來開發他的亮點。當孩子不想學習時，她也會與孩子談心並鼓勵他繼續前進。

張祺與母親張新平在卡內基音樂廳外合影。(張新平提供)
張祺與母親張新平在卡內基音樂廳外合影。(張新平提供)
張祺經常受邀到華人的社群與新年等活動表演獨唱。 (張新平提供)
張祺經常受邀到華人的社群與新年等活動表演獨唱。 (張新平提供)

