伊州台灣婦女會冬至聚餐 臘肉教學凝聚情誼

陳美麗指導大家製作臘肉。(特派員黃惠玲／攝影)

北美洲台灣婦女會伊利諾州 暨威斯康辛州 分會日前舉辦「冬至暨臘肉製作午餐會」，吸引眾多會員與親友熱情參與，在寒冬中感受濃厚的節慶溫暖與台灣人情味。活動由分會會長陳美麗親自策畫並指導，她不僅耐心示範臘肉製作的每一道步驟，從選肉、調味到醃製技巧一一說明，讓與會者收穫滿滿，也分享臘肉背後所蘊含的年節文化與家庭記憶。

當天活動首先於芝加哥 華僑文教服務中心的廚藝教室展開，現場氣氛熱絡，大家邊學邊交流，歡笑聲不斷。完成臘肉教學後，全體移師至陳美麗府上享用精心準備的冬至午餐。餐桌上擺滿道地台灣美食，包括香氣四溢的油飯、料多味美的海鮮肉羹、傳統炒米粉，以及深受喜愛的珍珠奶茶，每一道菜都喚起大家對家鄉的思念，也讓人在異鄉倍感溫馨。