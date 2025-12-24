伊州台灣婦女會冬至聚餐 臘肉教學凝聚情誼

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥報導
陳美麗指導大家製作臘肉。(特派員黃惠玲／攝影)
北美洲台灣婦女會伊利諾州威斯康辛州分會日前舉辦「冬至暨臘肉製作午餐會」，吸引眾多會員與親友熱情參與，在寒冬中感受濃厚的節慶溫暖與台灣人情味。活動由分會會長陳美麗親自策畫並指導，她不僅耐心示範臘肉製作的每一道步驟，從選肉、調味到醃製技巧一一說明，讓與會者收穫滿滿，也分享臘肉背後所蘊含的年節文化與家庭記憶。

當天活動首先於芝加哥華僑文教服務中心的廚藝教室展開，現場氣氛熱絡，大家邊學邊交流，歡笑聲不斷。完成臘肉教學後，全體移師至陳美麗府上享用精心準備的冬至午餐。餐桌上擺滿道地台灣美食，包括香氣四溢的油飯、料多味美的海鮮肉羹、傳統炒米粉，以及深受喜愛的珍珠奶茶，每一道菜都喚起大家對家鄉的思念，也讓人在異鄉倍感溫馨。

駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰亦應邀出席，親切地與會員互動交流。他一邊品嚐油飯，一邊讚美料理口味道地，並向在場人士獻上冬至與年終佳節的祝福。整場活動在美食、文化與情感交流中圓滿落幕，不僅促進會員情誼，也展現台灣婦女會凝聚社群、傳承文化的用心與力量。

豐盛美食。(特派員黃惠玲／攝影)
陳美麗(前坐者右二)、類延峰(前坐者右三)向大家送上節日祝福。(特派員黃惠玲／攝...
芝加哥 伊利諾州 威斯康辛州

第二屆ACPA Labshops杯大費城地區華人匹克球俱樂部團體爭霸賽成功舉辦

芝中華會館主席選舉 陳偉聖高票當選

