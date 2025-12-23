聯邦駁回CTA安全計畫 若無具體改善將凍結補助

CTA與芝加哥警方已開始在全系統部署更多警力。新措施將每日巡邏公車與列車的警員，由原本平均77人提升至120人。(特派員黃惠玲／攝影)

美國聯邦運輸官員近日要求芝加哥 運輸局(CTA)在90天內提交一份更嚴格、具體且可量化的安全改善計畫，否則將面臨高達25%聯邦營運補助遭凍結的風險。聯邦官員指出，CTA未能有效處理公共運輸系統內的犯罪問題，已違反聯邦安全指令。

聯邦運輸管理局(Federal Transit Administration，FTA)日前公布函文指出，CTA未遵守本月稍早發布的「特別安全指令」，該指令要求CTA必須明確降低員工與乘客遭攻擊事件，並大幅增加警力與保全人員配置。

FTA已否決CTA於15日提交的安全強化計畫，直指該計畫「存在重大缺失」，無法確保短期內改善公車與地鐵 的安全狀況。根據通知內容，若CTA未能在90天內提出修正後的安全計畫並獲聯邦核准，FTA將依法扣留CTA每年所獲得的25%聯邦營運資金。

FTA指出，CTA的計畫未依規定設定未來六個月內每月具體的攻擊事件減少目標，同時也未提出在公車與列車上大幅增加警察或執法人員的具體方案。

聯邦運輸署署長莫利納羅(Marc Molinaro)在聲明中直言不諱表示：「這份所謂的計畫，無法實質降低暴力攻擊事件，也無法改善整體安全。如果民眾的生命安全受到威脅，聯邦資金同樣會受到影響。」

聯邦官員指出，現有基準數據顯示，平均每周約有兩名CTA員工遭到嚴重攻擊，傷勢嚴重到需要送醫急救，甚至造成死亡。

FTA要求CTA提交一份修訂版安全計畫，須設定更高的犯罪減量目標，並詳細說明增加警力與保全人員。FTA也提到，即使CTA提交新計畫，90天的執行期限並不會暫停，且任何資金限制將持續生效，直到計畫獲得核准為止。

此項聯邦要求發布之際，CTA與芝加哥警方已開始在全系統部署更多警力。新措施將每日巡邏公車與列車的警員，由原本平均77人提升至120人。除增加警察巡邏外，CTA也同步擴大私人K-9警犬隊伍。

這波安全行動起因於上月一宗震驚社會的事件，一名男子在CTA列車上縱火，將一名女性乘客活活燒傷，事件引發外界對公共運輸安全的高度關切。