華諮處松年中心冬季慶生 101歲人瑞同歡

嘉賓們向90歲及以上的壽星送上生日紅包。(特派員黃惠玲／攝影)

華諮處松年中心日前舉辦冬季慶生會暨聖誕聯歡午餐，250多位耆老以及多位嘉賓出席同歡，與會者互祝佳節，氣氛溫馨。

出席嘉賓包括華諮處首席財務長傑森(Jason Kasallis)、計劃與策略高級副總裁嘉麗娜(Karina Kidder)、影響與宣傳副總裁阮泰(Thy Nguyen)、計畫服務部副總裁萊特(Rachael Wright)、行銷與傳播副總裁何詩瑄(Annie Reyes)、伊州 第24區州眾議員 馬靜儀、第九警分局多位警官以及福建總商會創會會長鄭時坦、華商會副會長李超等人。

本次冬季慶生會共有250位壽星，其中80歲以上長者達56位，最引人矚目的是高齡101歲的黃超蓮。當天她精神奕奕、行動自如，成為在場長者與來賓讚嘆的焦點。鄭時坦特別為長者們送上吉祥紅包，華諮處同仁亦準備溫馨生日禮物。

活動由松年中心主任徐婕雯與阮小姐主持。徐婕雯表示，松年中心自1993年由17位長者成立，至今已走過32年，目前會員超過700人，秉持「老有所學、老有所為、老有所樂」宗旨，長年開設歌唱、舞蹈、太極、書畫、養生等課程，並舉辦郊遊、講座與社交活動，成為華社長者的重要精神家園。

慶生會中，松年中心合唱團戴上聖誕帽，為壽星與來賓獻唱生日快樂歌、會歌及「祝你聖誕快樂」，成員們穿上喜慶紅衣，加上歡樂歌聲，立即炒熱現場氣氛。長年擔任老人服務部義工的白素珊(Susan Blumberg Kason)活動中宣布，她的新書「When Friends Come from Afar」收益將捐給松年中心。