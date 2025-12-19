伊利諾州首份報告 23%高中生近期飲酒 大多陷於同儕壓力

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊利諾州公共衛生廳(IDPH)本周發布報告顯示，成人與特定族群的酒精使用情況普遍，對健康與公共安全造成長期影響。(特派員黃惠玲／攝影)
伊利諾州公共衛生廳(IDPH)本周發布報告顯示，成人與特定族群的酒精使用情況普遍，對健康與公共安全造成長期影響。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州公共衛生廳(IDPH)本周發布全州首份全面性報告指出，近23%的伊利諾州高中生表示，過去30天內至少飲用過一次酒精飲料，凸顯青少年飲酒問題已成為不容忽視的公共衛生警訊。該報告同時也顯示，成人與特定族群的酒精使用情況普遍，對健康與公共安全造成長期影響。

這份題為「伊利諾州的酒精使用(Alcohol Use in Illinois)」的報告，為州內首度以多元資料來源，系統性彙整並分析成人與青少年酒精使用情況，全面呈現酒精使用對公共健康的影響。

衛生廳指出，報告整合多項數據來源，包括該廳自行進行的「伊利諾州行為風險因子監測調查」(BRFSS)與「伊利諾州青少年風險行為監測調查」(YRBS)，目的在協助州與地方衛生官員制定因應酒精使用與濫用所引發健康問題的相關政策與防治計畫。

衛生廳廳長沃赫拉(Dr. Sameer Vohra)在書面聲明中表示：「這份報告提供迄今為止最詳盡的圖像，說明酒精使用與誤用如何影響伊利諾州居民的健康與安全。」

報告重點發現包括，高中女生中有超過28%在過去30天曾飲酒，男生則為17%；暴飲(binge drinking)比例方面，女生為15%，男生為8%。成人族群中，57%表示過去30天內至少飲用過一次酒精飲料，超過18%坦承有暴飲行為。此外，LGBTQ+族群回報暴飲的比例近23%，明顯高於異性戀者的17%。

該報告共同作者之一、衛生廳鴉片類藥物流行病學家懷斯(Leslie Wise)指出，高中女生暴飲比例偏高，可能與多項風險因素有關。她表示，相關研究顯示，青少年暴飲在性別上的差異，與同儕壓力密切相關，包括為了融入群體或取悅他人而承受的社交壓力。

報告同時關注酒精相關的交通事故風險。數據顯示，在駕駛人血液中檢出酒精的致命車禍比例，已從2019年的33%上升至2022年的37%。懷斯指出，任何可預防死亡的增加，都是公共衛生單位必須正視並加強宣導的重要警訊。

此外，報告也揭示酒精在多項健康問題中的角色，包括某些癌症。報告結論指出，2020年至2023年間，全州超過2300起死亡可直接歸因於慢性酒精使用，如酒精性肝病與酒精依賴症；另有約2000起死亡，因高血壓、冠狀動脈心臟病及肝癌等疾病，與慢性酒精使用間接相關。

