芝加哥公校麻疹接種率回升 疫情風險降低

兒科醫生指出，麻疹疫苗既安全又有效。(路透)

芝加哥公立學校(Chicago Public Schools, CPS)最新公布的麻疹疫苗 接種數據顯示，學生接種率終於開始回升。過去數年CPS學生的麻疹疫苗接種率持續下降，但最新數據顯示，全區接種率較最低點增加約3%。

「為孩子接種麻疹疫苗非常重要，可預防疾病及終生健康風險，」西北兒童醫療(Northwestern Children's Practice)的醫生阿迪卡里(Dr. Payal Adhikari)表示。醫生指出，社區預防麻疹爆發的理想接種率約為95%，也就是群體免疫所需的臨界值。最新數據顯示，CPS學生的麻疹疫苗接種率已回升至95%，達到群體免疫標準。

「這意義重大，尤其當接種率徘徊在95%關鍵值附近時，」阿迪卡里說。20多年前，美國已正式宣布麻疹根除，但隨著疫苗接種率下降，全國各地仍發生麻疹疫情 。幼稚園接種率曾低於群體免疫所需標準，引發全國對麻疹復燃的擔憂。

2024年，CPS的疫苗接種率下降，一些學校的接種率過低，公共衛生領導人公開表達關切。芝加哥公共衛生部疫苗可預防疾病監測醫學總監博拉(Dr. Brian Borah)指出：「我們與 CPS密切合作，非常感謝最新數據顯示接種率正在改善，但這並不代表我們的工作已經結束。」

隨著新數據公布，美國疾病管制與預防中心(CDC)正在討論兒童疫苗接種計畫及相關建議與調整。衛生與公共服務部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy, Jr.)曾公開對麻疹疫苗持懷疑態度。

芝加哥公共衛生官員向家長傳達明確訊息：疫苗有效、安全且重要。博拉說：「我們的城市相信互相保護，相信科學。」阿迪卡里補充：「科學多次證明，疫苗既安全又有效。」

伊利諾州公共衛生廳(IDPH)也發布聲明指出，過去一年內已啟動多項措施以提高疫苗接種率，特別針對麻疹。2025年春季，隨著美國麻疹病例上升，伊州也出現疫情，IDPH推出流動疫苗服務、分析並共享各校接種覆蓋率及指導，並建立多個公共資訊儀表板，包括學校麻疹疫情預測工具。依據行政命令及新簽署的公共法案，IDPH與州長辦公室、免疫諮詢委員會、全州疫苗接種計畫、地方衛生部門、專科醫學團體及各社區合作，積極推動疫苗資訊宣導與接種便利化。