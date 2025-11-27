流感季恐提早且趨嚴重 芝醫生籲做好防護

芝加哥地區流感住院病例已較往年同期增加，醫生建議接種疫苗是最有效的保護方式。(美聯社)

隨著冬季降臨，芝加哥 居民紛紛拿出手套、帽子與厚重外套，為寒冷天氣做準備。不過，衛生官員提醒，今年流感季可能比往年更長、更嚴重，民眾應增加防護用品，如手部消毒液、口罩及維生素 C。

芝加哥大學感染疾病專家蘭登(Dr. Emily Landon)指出，今年流感季「看起來會相當嚴峻」。原因之一在於，美國通常依據南半球冬季流行的病毒株設計北半球的流感疫苗 ，但今年南半球流感病毒在冬季期間出現「顯著抗原漂移」(pretty significant antigenic drift)，病毒株持續變異以逃避免疫系統反應。

蘭登表示：「我們面對的流感病毒，與今年的流感疫苗不同。」加上今年流行的病毒株相對罕見，芝加哥居民自然免疫力較低，因此感染風險更高。

根據蘭登觀察，芝加哥地區流感住院病例已較往年同期增加。她提醒，即便流感病例提早出現，也不代表流感季會提前結束，整體感染期可能延長。

針對防疫措施，蘭登建議民眾在公共場所戴口罩、勤用手部消毒液並經常洗手，接種疫苗仍是最有效的保護方式。對於搭乘飛機的人，她特別建議清潔座椅、餐桌、椅背扶手及安全帶扣，並隨身攜帶消毒液保持手部清潔。蘭登表示：「尤其在感恩節至聖誕節 期間，避免感染流感或 COVID-19 非常重要。」

至於新冠病毒COVID-19，蘭登指出，官方仍在觀察病毒本季的傳播情況，目前病例數不多。她說：「COVID-19尚未形成明確的季節性流行，預計冬季高峰不會在假期前出現。」