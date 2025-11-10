禽流感重創養殖 火雞批價漲7成 估1隻15磅要31元

今年感恩節要享受傳統火雞美味，要比去年多花七成開銷。 （pexels）

感恩節的腳步接近，許多人開始為節慶餐桌預算盤算開銷，不過今年準備火雞大餐前，要有荷包失血更多的準備，因為火雞價格恐怕會讓民眾大吃一驚。受到禽流感 影響，今年全美火雞飼養數量大減，根據預估，今年一隻15磅重的火雞的平均售價約會達到31元。

根據印第安納州普渡大學(Purdue University)針對10月時的批發價、禽流感影響及消費端展望分析顯示，由於禽流感(avian flu)爆發，全美今年飼養的火雞數量比2024年少了500萬隻，創下40年來最低水準。火雞批發價因此大漲，今年火雞平均每磅批發價約1.71元，較去年上漲幅度達到驚人的 75%。

美國農業部(USDA)針對整年度的火雞平均預測也指出，今年火雞預估每磅約1.32元 ，比2024年大幅上升。多個業界與政府來源認為，儘管供應緊縮會推高價格，但大規模短缺機率不高；不過特定尺寸或新鮮貨可能更難找到。

雖然這對消費者而言不是個「值得感恩」的消息，但Bankrate資深經濟分析師漢姆瑞克(Mark Hamrick)對此指出，消費者也不必過於悲觀。他說，因為「超市很清楚，接下來的時間幾乎人人都會買火雞。，所以超市經常會把火雞當作促銷重點，推出優惠價格吸引顧客上門。」

漢姆瑞克表示，大型連鎖超市不太可能把批發漲幅全數轉嫁給消費者，而是會透過促銷降價，吸引人流，「火雞是典型的促銷品。商家知道只要能讓你買火雞，你就會順帶買其他東西，最後他們還是能賺錢。」

不過，消費者走進超市時，仍會感受到價格全面上漲的壓力。漢姆瑞克指出，雖然部分食品如雞蛋 價格回落，但咖啡 、罐頭蔬菜和麵包等日常品項仍顯著上漲。他說：「雞蛋價格已從去年高點回落，但今年雜貨整體價格仍比去年高約3%，」此外，麵包漲約2%，罐頭蔬菜漲5%，而咖啡則暴漲41%。

根據預估，今年一隻15磅重的火雞 平均售價可能達到31元。漢姆瑞克補充說，超市為吸引客流，預期仍會推出促銷活動，屆時部分火雞價格下調。「許多超市會主動打折，因為他們知道，一旦你走進店裡買火雞，就不會只買那一樣東西。」