快訊

5年前遭槍殺… 熊偉忠、汴華命案首開庭 芝檢辯交鋒

特派員黃惠玲／芝加哥報導
熊偉忠、汴華一遭槍殺案，4日在庫克郡刑事法庭開庭審理。(特派員黃惠玲／攝影)
震驚芝加哥華社的汴華一、熊偉忠遭槍殺案，4日在庫克郡法院開庭審理。該案檢察官在開庭陳詞時表示，涉嫌槍殺兩華人的兇嫌湯瑪斯(Alvin Thomas，現年25歲)，其所穿的運動鞋與槍擊現場留下的鞋印相符，且鞋上沾染的血液也吻合受害者的DNA，因而主張兩項一級謀殺罪成立；被告律師則以嫌犯是在自我防衛的情形下涉案而主張無罪。

這起兇殘槍擊案由瓦爾許(Neera Walsh)擔任法官。3日選完陪審員後，4日首度開庭。數十位關切該案的華人出席了4日的庭審。

身高不高但體型健碩的兇嫌湯瑪斯，穿著辯護律師準備的米色套頭上衣、黑色西褲及黑色皮鞋到庭，前科累累的湯瑪斯在法庭上看起來神色自若，並不時與辯護律師小聲交談。

檢方在開庭陳詞時說，2020年2月8日午夜到9日凌晨，熊偉忠、汴華一與友人、親戚一起到餐廳歡慶元宵節，度過迎接充滿希望新年，然而聚會後兩人卻命喪槍口。檢察官稱，熊偉忠頭部中了兩槍，滿臉是血倒在車旁，汴華一則是臉部朝下躺在滿地的血跡之中。熊偉忠的妻子也因此失去丈夫、好友。

檢方提到，芝加哥警察在案發後很快在附近逮捕了兇嫌，並採集到槍手的鞋印、鞋上DNA等，均直指湯瑪斯就是槍手。

辯方律師則以「自我防衛」為辯護主調。他並多次要求陪審團不要對該案未充分了解就做出判斷，辯方律師說，涉案嫌犯在案發當晚與女朋友在酒店聚會，後因感覺身體不適離開了酒店，他提到，當時湯瑪斯出現嘔吐且沿路求助，希望有人幫他。

後來在案發的華埠廣場後公寓遇到熊偉忠、汴華一時，曾試圖向他們求助，但種種原因使湯瑪斯認定對方向他發動攻擊，導致最後出現血案。

湯瑪斯當天開槍打死兩名華人時，仍在另一宗槍擊案的保釋期。根據檢察官辦公室指出，背負兩項一級謀殺控罪的湯瑪斯一旦罪成，最高將面臨無假釋的終身監禁。

案發時也在現場的熊偉忠妻子以及當天一起在華埠餐館聚餐的熊偉忠表弟4日均出庭擔任證人。熊的妻子表示，在她聽到槍聲前，並沒有發現任何異常或可疑人事物。她在聽到槍聲時，躲在自己車子旁的另一部車的車底，看見丈夫坐倒副駕座外的車旁，好友汴華一也在與另一人打鬥後倒地，她表示，前後一共聽到四聲槍響。

熱心協助受害者家屬的律師王志東表示，該案將持續進行到7日，預計最後一天陪審團將做出一級謀殺是否罪成的裁決，屆時也希望華社踴躍出席，表達司法伸張的期待。

在芝城華埠廣場後公寓停車場槍殺兩華人的兇嫌湯瑪斯(Alvin Thomas)。(...
