萬聖節驚魂 芝加哥華人父女家門口遭持槍搶劫

帶著幼童的華人父親萬聖節當天遭三名搶匪打劫，圖為其中一名歹徒拿槍指著受害者。( 警方提供)

芝城華人 聚居的橋港區(Bridgeport)，萬聖節 (10月31日)下午發生一起持槍搶劫案。一名華人父親崔廷(Ting Chui，音譯)帶著女兒開車回到家，剛停好車下車的瞬間，一名持槍歹徒迅速跑到崔廷眼前，將槍指向崔並重擊其頭部，隨後兩名搶嫌同夥出現，搶走受害者身上財物，還開走崔的車子。而歹徒當著幼童面前做案，囂張行徑引發社區憤怒。

這起暴力搶劫案發生於萬聖節下午3時16分左右，地點在26街與艾默瑞大道(Emerald Avenue)附近。崔廷當時剛接完女兒放學返家。

從監視畫面顯示，在第一名搶嫌將手槍指著崔廷後，第二名男子隨即衝上前搶走崔的財物，而第三名嫌犯則跳上崔的車駛離現場。警方指出，至少兩名歹徒駕駛被搶車輛逃逸。

芝加哥 警方稍後在勞恩岱爾(Lawndale)社區南梅普伍德大道(South Maplewood Ave)300號街區尋獲該車。

崔廷表示，案發當時自己只能本能反應，根本無法思考。整起過程中，崔的女兒手中還緊握著學校發的糖果袋，驚嚇得當場僵住。崔說，「她在事件發生時哭個不停。我當下也束手無策，但她現在情況好一些了。」

當晚原本是萬聖節，崔廷本打算帶女兒外出去參加「不給糖就搗蛋」，但這場劫難打亂了他們的計畫。他無奈表示，「這幾天都睡不好，我們都還處在創傷中。」

鄰居們得知此事後十分憤怒，紛紛聚集在街區表達關切，呼籲警方加強巡邏，保護居民安全，並譴責社區暴力事件不斷升溫。

轄區包括橋港區的芝加哥11區區長李惠華表示，這起暴力搶劫案，歹徒當著一名年幼女孩的面，持槍威脅她的父親，「這類搶案絕不是我們應該習以為常的事。我對這些罪犯的囂張行徑感到極度憤怒，他們竟敢在光天化日之下、還在孩童面前攻擊我們的鄰居。」

「我們需要加強安全措施。這種事情發生得太頻繁了。之前有一名年輕女子就在這條街上被殺，另一個案子發生在街角。我們真的受夠了。」一名鄰居說。也有社區人士提到，芝市長強森多次表示芝加哥治安改善，但事實上民眾卻沒有感受到安全。

目前該案尚無人被逮捕，庫克郡「緝兇熱線」(Cook County Crime Stoppers)執行董事魯瑟福(Paul Rutherford)發表聲明稱，該案是「一起在光天化日下發生的公然襲擊，不僅危及一名成年人，也讓一名孩童身陷險境」。

緝兇熱線現提供1000元懸賞，徵求能協助逮捕嫌犯的線索。社區維權人士表示，他們將額外提供5000元獎金，獎勵提供能導致嫌犯被捕並定罪的資訊。

民眾可匿名提供線索，包括撥打電話：(800)535-7867；或上網：www.CPDTIP.com。