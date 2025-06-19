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芝公校125人ACT滿分 沛頓高中占40名居冠

芝加哥訊
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沛頓高中獲得ACT滿分的學生多達40位，右一為校長安德森(Shabazz-Anderson)博士。(沛頓高中提供)
沛頓高中獲得ACT滿分的學生多達40位，右一為校長安德森(Shabazz-Anderson)博士。(沛頓高中提供)

芝加哥公立學校系統(CPS)近日公布2024至2025學年度ACT測驗初步成績，顯示全市至少有125名高中生考獲滿分36分。其中，位於市中心的沛頓學院預備高中（Walter Payton College Prep）表現亮眼，其中包括不少華生的該校40名學生取得滿分，人數蟬聯全市第一。

根據CPS提供的統計，其他表現突出的學校還包括：蘭恩科技高中(Lane Tech)24人、惠尼揚磁石高中(Whitney M. Young Magnet High School)23人、北區大學預科高中(Northside College Prep)有20名學生獲得滿分，瓊恩大學預科高中(Jones College Prep)則有13人。其中惠特揚高中更創下建校50年來的ACT滿分人數最多紀錄。

此次ACT統計涵蓋2024年9月至2025年6月之間的全國周末測驗及春季校園考試日。雖為初步數據，CPS表示，最終數字將於今年秋季經由伊州教育委員會(ISBE)與芝加哥市教育委員會複查後確定。

芝加哥教育委員會發表聲明指出：「這些傑出的成績體現出芝加哥公立學校在學術教學上的深厚基礎與學生潛能。透過資源的投入與高標準的教學環境，我們學生正邁向全國最高學術水準。」

沛頓高中為全伊州公立高中排行第一的學校，入學採取申請制，競爭相當激烈。該校學生來自全市各地，素以學業成績優異著稱，是不少學生、家長心目中理想的高中。

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