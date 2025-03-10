聯邦停止支援 糧食券遭盜刷不再補償 受害民眾陷困境

伊州社福廳曾多次呼籲持Link卡的民眾更新密碼確保帳戶安全。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州社會福利廳(IDHS)表示，由於缺乏聯邦支持，即日起持有的「營養補充援助計畫(俗稱糧食券)」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)的帳戶資金如遭盜用，將無法提供任何補償。

這項由聯邦政府資助的計畫，目的在幫助低收入 民眾及家庭購買食品，這些錢每個月定期會匯到EBT帳戶，然後受益者再持Link卡到超市購物。但越來越多的竊賊，在店內的支付系統或自動提款機安裝了盜刷裝置，然後盜走卡上餘額。

芝加哥南區查塔姆(Chatham)居民賀伯特(Ciaira Herbert)發現有人在佛州盜刷了她EBT帳戶內的440元，然而她在那段時間人一直在芝城，這位母親和她的兒子因此只剩下7元的生活費。賀伯特表示，食品價格上漲，雞蛋變很貴，現在糧食劵帳戶又被盜，她維持家庭生活開支也遭遇困難。

由於Link卡的保護措施並不如銀行金融卡，因此遭盜刷的情形在全美各州氾濫。

IDHS說，這是一個全國性的問題，他們正在與地方和聯邦執法機構合作打擊此類詐騙。IDHS解釋，允許補償被盜SNAP福利的聯邦法案，已經在2024年12月20日結束且未獲延期。雖然IDHS將繼續追蹤福利盜竊情況，但在沒有聯邦支持的情況下，州政府無法補償被盜的福利。

IDHS表示，詐騙受害者可以求助於食品銀行和其他伊州 的緊急服務。賀伯特對被盜440元食品補助無法獲償感到非常失望。她表示，她只是暫時需要援助，並希望未來不再依賴這些補助，但這次的挫折可能會延長她達成目標的時間。

伊州國會議員傑克森(Jonathan Jackson)發表聲明呼籲國會和美國農業部 (USDA)恢復聯邦保護措施，允許補償被盜的福利。他說，國家必須採取更多措施，確保沒有孩子、老年人或陷入困境的家庭因為詐騙而挨餓。

IDHS建議SNAP受益者每月更改PIN碼、在交易之間凍結卡片，並關閉EBT應用程式中的跨州功能。IDHS還表示，伊州正準備參與美國農業部的移動支付試點計畫，預計今年晚些時候啟動，屆時可為伊州客戶提供最新的技術和EBT詐騙預防措施，到時伊州的LINK卡用戶將可透過手機「感應支付」，而無需使用實體LINK卡。

有關更多信息，SNAP受益者可以訪問www.link.illinois.gov。