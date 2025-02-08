中國產品加徵10％關稅 伊州房價、物價可能衝高

芝加哥區建築承包商協會表示，關稅政策讓建築相關行業面臨對未來的不確定性。(芝加哥區建築承包商協會臉書)

川普總統對中國進口商品徵收10%的關稅 已經生效，芝加哥地區的建築業、製造業以及零售業等企業、商家，均不得不為成本上升可能產生的連鎖效應做好準備。

芝加哥區建築承包商協會(Chicagoland Associated General Contractors)庫庫利奇(Tom Cuculich)表示，「目前存在很多不確定性，而這也意味著風險。」

●中國石材、鋼材成本上升

庫庫利奇表示，該協會的全總部已經收到會員關於關稅引發的價格上漲報告，其中包括灰泥板(drywall)、天花板磁磚等各種材料價格上漲的通知。他說，承包商們對墨西哥鋼鐵、鋁，以及加拿大 木材的成本增加感到擔憂，儘管現階段這些憂慮因為美、加、墨的暫停落實關稅調高而有所緩解。

至於中國則是暖氣空調設備及其他含有微芯片的電子產品，還有石材、鋼材等材料的主要來源。庫庫利奇指出，電子產品和暖氣空調系統在川普上個任期的2018年間，因引入關稅就已經成為壓力焦點。

庫庫利奇表示，任何從亞洲採購的設備或建築組件，肯定會受到影響，因為幾年前就已經發生這種情況，加上後來遇到新冠疫情，更加深令人頭痛的供應鏈問題。

●房價也將受到影響

他說，建築行業的每個人都關注著關稅議題，該協會定期為會員舉行的研討會，在調高關稅措施公布後，參與人數倍增，「我們希望這些關稅是短暫的，否則無論建築業或其他行業，甚至是普通消費者，不管是要買房，還是買酪梨，都要花費更多。」

伊州 2023年進口了約440億元的中國產品，出口到中國的總額則約44億元。

●物流業稱：10％關稅勿過慮

物流公司OEM集團的副總裁克萊恩(Nick Klein)說，對於一些低成本的產品，如輪胎、家具、服裝，公司或零售商可能會考慮從不受川普關稅影響的國家進口，但高需求的電子產品並沒有那麼多替代來源，「中國是這些產品的主要生產國，中國也同時擁有製造關鍵組件的原材料，例如離子電池。」

克萊恩表示，對中國進口商品徵收10％的關稅，可能不足以「產生重大影響」，供應鏈可能也不會因為新關稅而面臨重大延誤或阻力。他說，「10％的關稅，我們不必太過擔心，這還不會讓企業費力將供應商轉移到其他地方。」

伊利諾州製造商協會(Illinois Manufacturer's Association)主席丹茲勒(Mark Denzler)表示，他與其他公司領導人一致主張，關稅可以作為應對「我們國家傾銷產品、竊取知識產權、非法補貼工業等不良行為者」的有效工具，但不應該成為一種廣泛策略。

●加墨關稅增加 帶來不確定性

他說，貿易對伊州的製造業至關重要，尤其是跟加拿大、墨西哥間的貿易。丹茲勒表示，伊州的五家煉油廠均使用來自加拿大的原油，如對這些原油徵收25％的關稅，「肯定會影響到加油站的消費者。」更糟糕的是，貿易戰升級將帶來不確定性，這是製造業最害怕的情況。

伊州零售商人協會(Illinois Retail Merchants Association)主席卡爾(Robert Karr)說，他的組織中的一名成員，剛剛跟一家加拿大公司簽署了合作協議，但現在這筆交易懸而未決，「雙方不知道未來情況如何，帶來了巨大的不確定性。」

對於必需提前幾個月規畫訂單、採購的企業主來說，目前跟加拿大、墨西哥間的潛在關稅，雖然推遲一個月實施，並不能解決問題。「你需要提前好幾個月下訂單，而不能說『我下周要一批香蕉』，不確定性為業者帶來了壓力。」卡爾表示，加拿大、墨西哥的關稅一旦落實，包括水果、蔬菜、肉類、家具、汽車、木材、機油等消費者的價格都將受影響。

伊州州長辦公室表示，伊州是中西部最大的出口州，也是全美第四大出口州，同時也是加、墨的前五大出口州，該州估計出口支持了伊州80萬個就業機會。伊州2023年從加拿大進口的產品(主要為石油、金屬、食品)總額約656億元，從墨西哥進口的產品(飲料、菸草、電器產品為大宗)總額約183億元。