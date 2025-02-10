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計畫夭折 伊大取消華埠旁蓋「發現合作夥伴學院」

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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「發現合作夥伴學院」原本計畫蓋在緊鄰華埠的78區，圖為之前發布的藍圖。(DPI檔案)
「發現合作夥伴學院」原本計畫蓋在緊鄰華埠的78區，圖為之前發布的藍圖。(DPI檔案)

七年前，芝加哥市長伊曼紐和當時的州長朗納共同在緊鄰華埠的南環區一塊62畝空地上，宣布將這塊長期閒置土地，改造為一座高科技研究設施的計畫，然而就在去年10月，這項由伊利諾大學主導，耗資2.85億元的「發現合作夥伴學院」(DPI)取消，，這幾年籌建學院的3000多萬前期經費，也因此付諸流水。

「發現合作夥伴學院」原計畫蓋在羅斯福路以南、芝加哥河東岸的土地，這塊占地一畝的空地，由業主奧奇(Nadhmi Shakir Auchi)捐贈。奧奇是一位伊拉克裔英國億萬富翁，他因過去的刑事定罪，長期被拒絕進入美國。

這項計畫讓空置數十年的所謂「78區」，燃起了重生希望，但沒想到伊大去年10月取消了在該區新建研究中心的項目。伊大稱，將轉向芝城南區，也就是州長普立茲克準備建設的量子計算研究園區(東79街夾湖濱大道一塊300畝空地)，做為學院的新地點。

紀錄顯示，伊大為了該項目花費了130萬元，而伊州建築管理機構「伊州資本發展委員會」則為該計畫掏出了3080萬元。主要開銷包括支付給賈課伯斯顧問公司(Jacobs Consultants)1993萬7199元作為設計占地26.1萬平方呎的建築費用；另外還支付了554萬5220元給克拉克建築集團。

其他還包括因和包爾斯與卡倫聯合公司簽訂了1440萬建築管理服務合同，而先行支付了531萬6798元；以及支付金德林建築公司7萬5225元。

發現合作夥伴學院的代理執行主任度塔(Deba Dutta)表示，DPI是為了吸引人才參與伊州技術與科學研究成立，這項目仍在推進中，她表示，伊大決定轉向量子園區興建學院，是考慮芝市環區的建築成本持續上升。

伊州 芝加哥 華埠

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