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前芝加哥最有權勢區長貪汙入獄 請求川普減刑

特派員黃惠玲／芝加哥報導
柏克曾擔任芝加哥14區區長長達54年。(芝加哥城市俱樂部官網截圖)
柏克曾擔任芝加哥14區區長長達54年。(芝加哥城市俱樂部官網截圖)

曾為芝加哥市議會最有權勢區長的柏克(Ed Burke)貪汙案件，在陪審團裁定13項貪汙、勒索罪成後，去年6月24日由法官肯德爾(Virginia Kencall)宣布判處兩年徒刑。從去年9月入獄服刑的柏克，日前向川普總統提出減刑請求。

根據指出，81歲的柏克已向聯邦司法部的赦免律師辦公室提交請願書，要求減輕他的兩年刑期。

柏克背負13項貪汙、勒索罪，聯邦檢察官原本向法官提出將其判處10年監禁的要求，檢察官稱，柏克非法利用自己的影響力對開發商施壓，並因為私利而威脅芝城的文化標誌，檢察官還提到，柏克多年來濫用職權、牟取經濟利益，他一次又一次的利用政治權利索賄受賄。

但後來因考慮其年齡等因素，最終僅判關兩年，預計在明年5月期滿出獄。

出獄後他必須接受一年的法庭監督，還要支付200萬元罰款，以及65萬元給他曾經收賄的漢堡王餐廳東主。

諷刺的是，雖然柏克現在正在向川普總統尋求寬大處分，但他在受審期間，他的律師曾辯稱，陪審團不應在審判中聽到任何提及川普的內容，因為川普當時自己也面臨起訴，並且「被相當大比率的人口所厭惡」。

柏克曾為川普提供法律服務，幫助川普在芝加哥的川普大樓獲得大幅度的房產稅減免，他的律師辯稱，在審判中如果提到柏克曾為川普服務，可能會使陪審團對柏克產生偏見。

當時的法官同意了柏克律師的請求，並命令檢方刪除任何提到川普的影片及錄音。

柏克貪腐案中，也涉及一名華裔開發商崔華(Charles Cui，52歲)，崔華在該案中也因賄賂定罪，最終遭法官判處32個月徒刑，崔華被指控雇用柏克的公司進行房地產稅上訴，藉此換取柏克協助解決其一處地產的電線桿問題。

柏克擔任過長達54年的芝加哥市區長，也是議會財政委員會主席，長期縱橫政壇的他，之前被稱為最有權勢的芝城政治人物。

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