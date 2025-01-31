芝加哥華僑華人春節聯歡 精采歌舞迎蛇年

出席芝加哥華僑華人新春聯歡嘉賓。(主辦方提供)

芝加哥 地區華僑華人 春節聯歡晚會日前在芝城西郊的朱瑞蓮酒店舉行。包括國家一級演員黃格選、著名魔術大師李影、中央電視台「星光大道」全國總亞軍張芯，以及芝加哥地區眾多文藝團體，都參加了當晚演出，熱鬧精采的節目，讓過節氣氛更加歡樂濃厚。

晚會是由大芝加哥華僑華人聯合會、旅美華人科學家工程師專業人士協會聯合主辦，包括伊利諾州國會眾議員戴維斯(Danny Davis)、克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)、福斯特(Bill Foster)，伊州 副州長候炳文，伊州州眾議員馬靜儀，伊州財長方仲華(Michael Frerichs)，庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)，芝市11區區長李惠華等，都出席了盛會。

華聯會主席何達權，科工專會長李曉靜代表主辦方歡迎各界踴躍出席，並感謝大家的支持與贊助，充分體現社區凝聚力，也成功弘揚中國文化。

中國駐芝加哥總領事館總領事王保東應邀致詞表示，他除了帶來祖國的佳節祝福與問候，更期待大家在新的一年，在推動僑社發展建設、促進中美友好交流、推動祖國統一等方面作出更多貢獻。

當天並頒發多個傑出貢獻獎及傑出華裔青年領袖獎，其中傑出貢獻社團包括美中餐飲業聯合會、端芬中學校友會、芝加哥沖蔞同鄉會。

多次登上央視春晚舞台的國家一級演員黃格選，上台獻唱了成名作「春水流」，贏得全場熱烈掌聲；張芯的歌舞也引起廣大迴響；李影的魔術則讓觀眾看得目不轉睛。