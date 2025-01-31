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芝加哥華僑華人春節聯歡 精采歌舞迎蛇年

【芝加哥訊】
出席芝加哥華僑華人新春聯歡嘉賓。(主辦方提供)
出席芝加哥華僑華人新春聯歡嘉賓。(主辦方提供)

芝加哥地區華僑華人春節聯歡晚會日前在芝城西郊的朱瑞蓮酒店舉行。包括國家一級演員黃格選、著名魔術大師李影、中央電視台「星光大道」全國總亞軍張芯，以及芝加哥地區眾多文藝團體，都參加了當晚演出，熱鬧精采的節目，讓過節氣氛更加歡樂濃厚。

晚會是由大芝加哥華僑華人聯合會、旅美華人科學家工程師專業人士協會聯合主辦，包括伊利諾州國會眾議員戴維斯(Danny Davis)、克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)、福斯特(Bill Foster)，伊州副州長候炳文，伊州州眾議員馬靜儀，伊州財長方仲華(Michael Frerichs)，庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)，芝市11區區長李惠華等，都出席了盛會。

華聯會主席何達權，科工專會長李曉靜代表主辦方歡迎各界踴躍出席，並感謝大家的支持與贊助，充分體現社區凝聚力，也成功弘揚中國文化。

中國駐芝加哥總領事館總領事王保東應邀致詞表示，他除了帶來祖國的佳節祝福與問候，更期待大家在新的一年，在推動僑社發展建設、促進中美友好交流、推動祖國統一等方面作出更多貢獻。

當天並頒發多個傑出貢獻獎及傑出華裔青年領袖獎，其中傑出貢獻社團包括美中餐飲業聯合會、端芬中學校友會、芝加哥沖蔞同鄉會。

多次登上央視春晚舞台的國家一級演員黃格選，上台獻唱了成名作「春水流」，贏得全場熱烈掌聲；張芯的歌舞也引起廣大迴響；李影的魔術則讓觀眾看得目不轉睛。

芝城當地華人文藝團體的歌舞也是晚會一大亮點，參與演出的包括祺舞飛揚、東方藝術團、皓舞舞蹈學校、舞之林藝術團、芝加哥華人藝術團、伊州少林功夫學校、楊強舞蹈學校，以及印第安納州瓦市茉莉花舞蹈團等，都獲得一致好評。

出席芝加哥華僑華人新春聯歡嘉賓。(主辦方提供)
出席芝加哥華僑華人新春聯歡嘉賓。(主辦方提供)
黃格選(左)、張芯(右)歌聲動人。(主辦方提供)
黃格選(左)、張芯(右)歌聲動人。(主辦方提供)

芝加哥 華人 伊州

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