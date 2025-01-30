密西根舞獅隊 底特律美術館慶春節 2小時湧入千人

密西根舞獅隊在底特律美術館舉辦大型台美人農曆春節慶典。(主辦方提供)

密西根舞獅隊日前在底特律美術館 舉辦大型台美人農曆春節 慶典，先後推出兩場舞獅表演、兩場客家豐收採茶舞及五個文化攤位，短短2小時湧入千位民眾共襄盛舉，也為當地帶來濃濃過年氣氛。

舞獅隊長翁美津在表演前介紹了源自台灣的密西根舞獅隊，成立40多年來致力於弘揚文化、保留傳統並服務社區。

芭蕾舞者和舞獅同時出場，揭開了演出序幕，當舞獅放下「新春如意」、「Joy, Prosperity, Love」中英文的春聯時，現場響起熱烈掌聲。

舞獅隊今年特別推出現代版的採茶舞，由蔡佳莉領銜，她頭戴客家花布的斗笠，以芭蕾舞出客家採茶豐收的喜悅和感恩，山歌和採茶傳統是客家生活的重要組成部分。豐收的茶葉成為珍珠奶茶的原料，從台灣起源的珍珠奶茶，在美國也深受歡迎。

舞獅隊團長賀婉青與義工媽媽組成的Team Taiwan，重現台灣廟會的喜慶盛況，來自台灣的繡龍刺鳳神桌桌圍，搭建出仿台灣廟宇的牌樓布景；台灣華語文中心四位老師在場替來賓寫下中文名字，並提供附有英日翻譯六十甲子籤卷，讓與會者體驗過年抽廟籤。

現場還提供解析十二生肖的書籤；及筊杯獎品三種包裝的福袋，每個攤位都大排長龍，人手衣袋由僑委會及客委會提供的福袋贈品。

密州聯邦眾議員 Haley Stevens及密州州參議員張理均出席了當天活動，Stevens表示，台美人在創業、創新和貿易的表現令她敬佩，而當天活動更讓她體會到台美人社區的活力無限。