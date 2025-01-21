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王保東走訪38僑社拜年 期勉團結奮進

特派員黃惠玲／芝加哥報導
王保東走訪美亞健康協會拜年，受到熱烈歡迎。(特派員黃惠玲／攝影)
王保東走訪美亞健康協會拜年，受到熱烈歡迎。(特派員黃惠玲／攝影)

中國駐芝加哥總領館總領事王保東一行，日前連續三天走訪大芝加哥地區共38個僑社組織、機構拜年，王保東除祝願新春外，也提到在川普就職之際，中美關係在今年將是關鍵一年，期待雙方秉持相互尊重、合作共贏，一起往同一個方向走，以期跨越障礙，促使雙邊關係平穩向前發展。

與王保東一起拜年的駐芝中領館成員，還包括副總領事張宜琪、僑務組長張軍鵬、領事王匡廷、領事張澤明與領事曹潔，此外，華聯蕙主席何達權、理事長鄭征、美國華人海外交流協會會長方燕輝、江門五邑同鄉會會長周群厚等人也隨行同往。

王保東在拜年首站華聯會表示，蛇是小龍，是強大生命力及智慧力的象徵，他祝福華聯會會務昌榮，並期勉大家自尊自強、團結合作，並不忘為促進中美友好及社區繁榮努力。

拜年首日王保東還走訪了美中餐飲聯合會、華人諮詢服務處、福建總商會、希林協會、廣州協會、海晏公所、美國華人海外交流協會、江門五邑同鄉會、恩平同鄉會、開平同鄉會、鳳倫公所、黃氏宗親會、梅氏總公所、李氏公所、芝加哥和統會、至德三德公所、龍岡親義公所、林西河堂、昭倫公所和廣海同鄉會等。

在隔日於美亞健康協會拜年時，王保東參訪了在美亞大樓的免費食物分發，王保東肯定此項目讓有需要的社區民眾獲得幫助。美亞健康協會行政主任劉紅表示，美亞成立邁入第15年了，最初僅她自己一個員工，如今職員增加到50多位，在此同時，服務項目包括體檢、酗酒及賭博預防與治療、成人與青少年的心理健康諮詢與治療，還有新增的免費食物。

劉紅說，一般非營利機構運營的經費多來自聯邦政府、州府與市政府撥款，而美亞的免費食物分發計畫是由大企業贊助，但沒有人員、庫存等任何經費，還好獲得許多社團及義工支持，順利為華埠爭取到史上第一個食物中心，推出服務以來，平均每周服務300人次，反應熱烈。

王保東對美亞為華人社區提供醫療服務、爭取社會資源、幫助新移民安居樂業的貢獻，表示肯定與讚揚。他勉勵大家繼續為社區發展作出更多貢獻。他當天看到許多義工為女性時，也不忘表示，此現象充分體現了僑社半邊天的力量。

王保東當天還拜會了新會同鄉會、美中餐飲協會、亞洲傳統藝術博物館、沖簍同鄉會、香港華協會、余風采堂、同源會、遡源公所、華裔博物館、伍胥山公所、安良工商會、洪門致公堂、芝城華商會等。

拜年最後一天，王保東到北華埠的中山同鄉會、協勝公會和華人互助會拜年，所到之處都受到僑社熱烈歡迎。

王保東(中)致贈紅包給華聯會，由主席何達權(左)、理事長鄭征(右)代表接受。(特...
王保東(中)致贈紅包給華聯會，由主席何達權(左)、理事長鄭征(右)代表接受。(特派員黃惠玲／攝影)
王保東走訪美亞健康協會拜年，受到熱烈歡迎。(特派員黃惠玲／攝影)
王保東走訪美亞健康協會拜年，受到熱烈歡迎。(特派員黃惠玲／攝影)
王保東(左三)致贈紅包給美亞，由行政主任劉紅(左二)代表接受。(特派員黃惠玲／攝...
王保東(左三)致贈紅包給美亞，由行政主任劉紅(左二)代表接受。(特派員黃惠玲／攝影)
王保東走訪美中餐飲業聯合會。(特派員黃惠玲／攝影)
王保東走訪美中餐飲業聯合會。(特派員黃惠玲／攝影)
王保東走訪華聯會拜年。(特派員黃惠玲／攝影)
王保東走訪華聯會拜年。(特派員黃惠玲／攝影)
王保東(中)致贈紅包給美中餐飲業聯合會。(特派員黃惠玲／攝影)
王保東(中)致贈紅包給美中餐飲業聯合會。(特派員黃惠玲／攝影)
王保東走訪美亞健康協會拜年時，對該協會免費發放食物表示肯定。(特派員黃惠玲／攝影...
王保東走訪美亞健康協會拜年時，對該協會免費發放食物表示肯定。(特派員黃惠玲／攝影)
王保東走訪美亞健康協會拜年，受到熱烈歡迎。(特派員黃惠玲／攝影)
王保東走訪美亞健康協會拜年，受到熱烈歡迎。(特派員黃惠玲／攝影)

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