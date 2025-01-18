極端寒流襲芝 水管工籲提前做好準備

去年1月中旬極端寒流來襲，許多商家、住戶水管凍裂，造成室內淹水、牆壁破壞損失慘重。(讀者提供)

在本周末極端寒流到來之前，芝加哥各地的水管工呼籲大家盡快做好準備。保險 專家也做出同樣的提醒。尤其去年1月中下旬芝城 也遭逢酷寒，導致數以千計商家、住戶水管破裂，損失慘重、記憶猶新，加上現今水管工短缺的問題日益嚴重，不僅維修時間會更長，而且費用也會更加昂貴。

大約一年前，印第安納州梅里爾維爾市(Merrillville)百老匯 路7876號的「蘆筍餐廳」(Asparagus Restaurant)的天花板上有根水管爆裂，大量的水傾瀉而下，餐廳損壞嚴重，業主花了6萬多元修復。該餐館經理惠特(Kate Witte)說，水管爆裂後，牆壁、家具都遭毀壞，餐廳被迫休業10天。

蘆筍餐廳老闆表示，去年經歷水管爆裂的經驗後，餐廳已經對所有外牆進行了隔離處理，並打開管道，讓空氣更流通，保險公司對其損失僅理賠了4萬多元，餐廳不得不自掏腰包支付約兩萬元。

正因為去年的慘痛經驗，近日在氣象學家宣布極端寒流到來前，芝城水管公司J. Blanton Plumbing的水管工莫拉雷斯(Christian Morales)接到許多顧客來電，要求協助事先安裝防寒設備，例如在室外的水龍頭加上蓋子防寒。莫拉雷斯說，「建議每個人都買一套水龍頭蓋，價格並不貴。」

伊利保險公司(Erie Insurance)保險專員阿迪烏托里(Raychel Adiutori)，也向客戶提出了應對極端氣候的建議，她說，「適當的隔離措施、維護及定期檢查暖氣設備，都可以顯著降低昂貴維修的風險。」

阿迪烏托里說，對於暖氣系統，應該更換空氣濾網、打開通風口，房子在晝夜都應保持相同的溫度，她建議室內溫度設定絕對不能低於華氏55度。

在水管管道方面，阿迪烏托里說，房主和租戶應該關掉並排空水管內的水，並將冷水龍頭滴水，同時打開櫥櫃，讓暖氣流通到水管管道。她說，寒冬中最脆弱的管道是那些沒有位於室內供暖系統中的管道。

即使都做了房屋防寒準備，但莫拉雷斯預計下周將很忙碌，「我們肯定會接到很多緊急電話，」他說。