喬治亞州本周會回暖 芝加哥地區酷寒報到 體感最低溫零下

氣象學家預測，芝城13日在強風吹襲下，體感溫度將降到華氏零度以下。(特派員黃惠玲／攝影)

經歷冰雪覆蓋的周末後，喬治亞州北部大部分學區13日恢復正常上課。然而，由於各地道路狀況不同，一些學區13日依舊停課或改採遠距教學。國家氣象局稱，冬季風暴已離開喬州 ，本周溫度將轉暖。在此同時，芝加哥 地區13日迎來冷鋒，白天最高溫僅華氏10多度，強風吹襲下體感溫度更將低到零下4度。

這場導致美東南部地區學校停課、電力中斷、航班取消或延誤的冬季風暴，12日已經離開。杜克能源公司(Duke Energy)稱，到12日早上北卡羅來納州和南卡羅來納州部分地區的電力已經恢復，過去幾天這兩地多達數萬名用戶斷電。

為喬州150多個郡縣供電的喬治亞電力公司表示，其97％的客戶已經恢復供電。

喬州國家氣象局氣象學家盧斯克(Dylan Lusk)表示，南方的冬季風暴在12日逐漸解除。喬州13日早上在20 號州際公路以南地區出現零星小陣雨，下午天氣轉為晴朗，最高氣溫在華氏40多度，接下來14日、15日早上最低溫 為20多度，最高溫約華氏40度左右，本周稍晚氣溫則將回升到50度上下。

芝加哥地區13日迎來嚴寒天氣，NBC第五新聞頻道氣象學家薩克(Pete Sack)表示，該地區在寒風效應下，體感溫度可能達到華氏零下4度。

薩克說，14日大芝加哥可能降下幾場小雪，而個位數的低溫加上持續的西北風，將導致體感溫度持續維持在華氏零度以下。

15日芝加哥地區依舊酷寒，體感溫度低於零度，不過預料天氣將從15日開始轉暖，白天最高氣溫可望回升到20度左右。16日、17日天氣將更加溫暖，氣溫將接近40 度。

薩克說，本周末氣候回暖後，新一波寒流將在下周一(20日)降臨，屆時最高溫將僅個位數，最低溫甚至會跌到零下4度或更低。