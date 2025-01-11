伊州白頭鷹疑染禽流感安樂死 醫籲留意寵物

芝加哥鳥類碰撞監督組織表示，日前在路上被發現的白頭鷹無法飛行，研判染上禽流感。(芝加哥鳥類碰撞監督組織)

芝城郊區一對夫婦日前在路上發現一隻出現飛行困難的白頭鷹，經芝加哥鳥類碰撞監督組織(Chicago Bird Collision Monitors)志工捕獲，這隻白頭鷹很可能感染禽流感 ，後由杜佩琪郡野生動物保護中心實施安樂死。隨著伊利諾伊州 動物禽流感病例不斷增加，專家敦促寵物 主應採取額外的預防措施，保護他們的寵物免受病毒侵害。

杜佩琪郡野生動物保護中心(DuPage Wildlife Conservation Center)首席獸醫莎拉·賴希(Sarah Reich)說：「根據臨床症狀，我們在它送抵中心前，就知道它很可能是禽流感。」

這起病例也引起許多寵物主的關切。雖然這種病毒在人類中很少見，但對貓和其他動物將構成了重大威脅。伊利諾大學野生動物診所主任劉易斯博士(Stephany Lewis)建議，將貓留在室內，如果要到戶外最好用皮帶牽著，以防止它們接觸死鳥或動物屍體。對於狗來說，雖然風險較低，但主人仍應謹慎行事。

動物園也加強了預防措施，限制遊客進入圍欄，並仔細監控動物(特別是大型貓科動物)的食物來源。

劉易斯說，寵物主人也應該謹慎對待寵物的飲食，「曾有過貓因食用外面買來的生食而生病甚至死亡的例子，」她提醒主人應徹底煮熟寵物食品。

她還建議養鳥者應將鳥籠頂完全封閉覆蓋，以防止家鳥與野生鳥類或它們的糞便接觸。此外，飼料和飲用水等物資應安全儲存，以避免被可能攜帶疾病的野生動物或囓齒動物污染。

儘管伊利諾伊州尚未報告人類感染禽流感病例，但劉易斯博士建議公眾避免接觸水禽或任何生病或死亡的野生動物，以將風險降至最低。